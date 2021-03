La modelo ha contado a sus seguidoras cuáles son los productos de maquillaje que ella usa para verse tan radiante a los 51 años.

Lo hemos dicho ya en más de una ocasión pero es que es una verdad como un templo. Mar Flores a sus 51 años está estupenda y no conocemos a nadie que no desearía estar tan radiante como ella. La modelo, influencer y diseñadora puede presumir como nadie de tener una figura envidiable, un cuerpo perfectamente tonificado y un rostro sin apenas arrugas ni líneas de expresión. Y, aunque acuda con cierta frecuencia a los centros más reconocidos de medicina estética y tenga una genética que ya nos gustaría a muchas, su secreto está, principalmente, en lo mucho que se cuida. Cualquiera que la siga en su cuenta de Instagram, donde ya reúne a más de 207 mil fans, sabe de sobra que Mar Flores vive por y para cuidar su línea y su aspecto.

La modelo está muy pendiente de todo lo que come y pasa horas y horas en el gimnasio; pero también procura seguir una estricta rutina de belleza diaria con la que reducir la apariencia visible de arrugas en su cuello y rostro. Una rutina de belleza que por fin conocemos. Y es que la fundadora y CEO de MFM, su propia marca, ha contado a sus seguidoras cuáles son los productos de maquillaje y cosmética que ella usa cada día para verse así de radiante por las mañanas. Tres cosméticos ideales que estamos deseando probar.

Los productos de maquillaje y cosmética que Mar Flores usa para estar tan radiante

Ayer mismo, Mar Flores se sacó varias fotografías y las compartió a través de sus stories. En ellas no podía salir más ideal y muchos de sus fans quisieron saber su secreto. «Mar, te veo genial», «¡Qué guapa estás! ¿Para cuándo otros tips de belleza?», «¿Qué productos has utilizado?»; fueron algunos de los comentarios que sus seguidores no pararon de dejarle. Preguntas que muchas nos hicimos nada más ver las fotos y que ella no dudó ni un segundo en responder.

La modelo utiliza tres productos de Clinique, una de las casas de cosméticos más reconocidas, para conseguir aportar hidratación a su rostro, dar un poco de cobertura y base logar una mirada de impacto. Hablamos, cómo no, de una crema hidratante de día, una base de maquillaje efecto sérum y una máscara de pestañas con la tecnología más innovadora del mercado. Tres productos increíbles cuyos resultados no pueden ser más espectaculares.