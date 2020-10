Marta López nos ha enseñado a través de un vídeo de Instagram cómo ella se maquilla de manera natural. Sigue todo el proceso y triunfa este otoño.

Ella lo llama maquillaje natural pero lo cierto es que nosotras podríamos perfectamente llevarlo para la boda de nuestra prima en Paracuellos del Jarama. Marta López Álamo escuchó las plegarias de sus más de 230 mil followers en Instagram, que le pedían que enseñara cómo ella se preparaba en su día a día y, sin pensárselo dos veces, grabó un tutorial para su IGTV. En el vídeo, que dura algo más de siete minutos, la influencer enseñaba a sus fieles seguidoras cómo ella se maquilla en esas ocasiones en los que no quiere ir demasiado arreglada. Un make up que, aunque ella lo califica de sencillo, a nosotras nos parece algo recargado para una mañana cualquiera. Para gustos, colores.

Queda claro que la naturalidad no es una de las cualidades más notables de la novia de Kiko Matamoros. Sin embargo, sus dotes para el maquillaje sí que son una de sus habilidades más destacables. La joven modelo parece haber nacido con una brocha debajo del brazo en lugar de un pan; pues se maneja entre cremas, polvos y potingues con una innata soltura. Algo que ha demostrado en más de una ocasión y especialmente en el último vídeo que ha colgado en la red social, en la que enseña, paso a paso cómo ella se maquilla y además indica cuáles son sus productos favoritos para ello.

Paso a paso: Así se maquilla Marta López cuando ir quiere ir natural

Desde prebase a hightlighter, pasando por lápiz de cejas, corrector, colorete y labial líquido. El maquillaje más «natural» de Marta López es también el más completo. No le ha faltado absolutamente de nada. Eso sí, las sombras de ojos que ha utilizado son en discretos tonos tierra y no ha añadido máscara a sus pestañas. Sin embargo, y aunque en el vídeo solo veamos algo menos de ocho minutos, hay que tener en cuenta que la modelo ha acelerado muchas de las partes de este. Un claro ejemplo de que no es un maquillaje rápido para hacerse cada día, pero sí un acertado make up para cuando quieres brillar sin necesidad de pasarse de la raya. Os mostramos cómo ella consigue un resultado tan espectacular y os dejamos todos los cosméticos que ha empleado. ¿Te atreves a copiar el look de la modelo más televisiva?