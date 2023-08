Lo más buscado del momento en el mundo beauty es el maquillaje natural, o más conocido como 'no-makeup'. Fresco, ligero, luminoso... Todas deseamos un rostro perfecto, no acartonado ni cargado de productos. Eso sí, esa naturalidad solo se consigue a base de pequeños gestos y algún que otro secreto. Básicamente se trata de matizar la piel, darle volumen, resaltar las propias facciones, y difuminar muy bien los cosméticos. Huir del artificio debe ser tu máxima. Y tranquila, porque es más fácil de lo que piensas. Toma nota, Eugenia Osborne te explica paso a paso cómo lograr sin demasiado esfuerzo (ni tiempo) un maquillaje 'efecto buena cara' en casa.

Eugenia Osborne desvela el maquillaje natural infalible para no sumarse años encima

"Me encanta este tipo de maquillaje que no se nota y lo que se ve es que tienes buena cara y una piel bonita. Creo que es el secreto para las cenas de verano", afirma la hija de Bertín Osborne.

En primer lugar, la influencer comienza su make up natural con una DD Cream. A la hora de elegir la tuya recuerda que lo mejor es apostar por una con textura sedosa y luminosa, exactamente igual que tu tono de piel (y que incluya protección solar). No olvides que debes camuflar imperfecciones y unificar, pero no ocultar tu tez. ¡Que respire!

Tras corregir las ojeras y alguna manchita o granito, Eugenia Osborne aplica el iluminador. Para un resultado perfecto siempre deberás aplicarlo suavemente en los pómulos, arco de la ceja y el lagrimal. Para un extra de luz, también sobre el tabique de la nariz, en el surco nasogeniano, sobre tu boca y en el mentón. Y difumina bien.

A continuación, suma el colorete. Éste es clave para rejuvenecer el rostro y aportarle vitalidad. Lo ideal es elegir uno en formato barra o en textura crema, ya que su aplicación es mucho más fácil y rápida.

Los últimos toques de este maquillaje 'efecto buena cara' se basan en la mirada. La máscara de pestañas con efecto volumen despertará tus ojos al instante. Eso sí, no las recargues, con dos capas es suficiente. Luego peina bien tus cejas y rellénalas con un lápiz específico, para que luzcan más pobladas. Finalmente haz como Eugenia Osborne y ponte un labial nude o rosa de acabado jugoso, mejor gloss, para rematar tu make up. ¡Tu belleza brillará!