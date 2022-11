No es fácil estar a salvo completamente de las manchas. Las que son genéticas son irremediables, pero los léntigos solares si tienen cierta posibilidad de prevención. Para ello, es clave utilizar cada día un filtro solar de alta protección. Da igual que estemos en noviembre, recuerda que los rayos de sol siempre están presentes. Y si las manchas ya han hecho su aparición… tranquila, todavía estás a tiempo de plantarles cara. ¡Empieza la lucha!

En primer lugar, es fundamental que exfolies tu rostro al menos una vez por semana. Este paso es imprescindible para estimular la producción de colágeno y combatir las manchitas. Con exfoliar tu cara y cuello suavemente con productos que contengan ingredientes naturales como la miel o la leche de coco, en principio es suficiente.

Pero atenta, porque si quieres eliminar las manchas por completo también es importante que te alíes con cremas específicas. Y María Castro acaba de desvelarnos las dos que utiliza para lograr el objetivo.

María Castro combate las manchas del rostro con dos crema infalibles

«Llega el frío y creemos que tenemos ganada la batalla contra el sol, pero no es así. Me gustan mis pecas, pero no las manchas, así que mi dermatóloga me ha recomendados dos cremas estrella», afirma la actriz. ¿Quieres saber de cuáles se tratan?

La primera es el Fotoprotector 360º Pigment Solution Fluid SPF50+, de Heliocare. Esta crema con Fernblock®+, glicosilasas y un complejo despigmentante formado por niacinamida y ácido elágico, es la fotoprotección perfecta para prevenir las manchas. Además, tiene pigmentos que se mimetizan con la piel y unifican el tono disimulando imperfecciones. Ideal para utilizar todos los días.

La segunda crema que utiliza María Castro para decir adiós a sus manchas del rostro es la Ultra Emulsion Discrom Control, de Neoretin. Se trata de un producto intensivo que combina tecnologías despigmentantes y retexturizantes para proporcionar resultados rápidamente visibles. Esta crema está formulada con RetinSphere® Technology, con alta concentración de retinoides, que proporciona una potente renovación epidérmica. Además, incluye niacinamida y ácido tranexámico, que contribuyen a bloquear la formación de las manchas actuando en los diferentes mecanismos de la síntesis de melanina.

Eso sí, si te animas a probar el tratamiento que está siguiendo María Castro, recuerda: ¡la constancia es la clave para ver resultados!