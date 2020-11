Lourdes Montes ha querido decir «adiós» a su melena para dar la bienvenida a un nuevo y favorecedor corte de pelo con el que nos ha sorprendido a todos.

Es una triste realidad: La situación de la Covid-19 es peor de lo que nos gustaría. Los contagios no paran de subir, la ocupación de los hospitales es cada vez más crítica y la incertidumbre y el miedo se ha apoderado de prácticamente todos nosotros. Es una época complicada y no hay quien lo niegue. Sin embargo, existen diferentes formas de enfrentarse a los momentos difíciles y, probablemente, la de Lourdes Montes sea una de las mejores.

La diseñadora andaluza, al ver la situación por la que pasa Sevilla, ha querido poner al mal tiempo buena cara y pisar la peluquería para atreverse con un sorprendente pero acertado cambio de look. Y es que la sevillana nos ha presentado su nuevo corte de pelo a través de la cuenta de Instagram de su peluquería de confianza y bajo la frase «En tiempos revueltos cambios fabulosos». Una idea que nos ha cautivado y con la que no podemos estar más de acuerdo. ¡Está fabulosa!

El nuevo look de Lourdes Montes con el que se despide de su larga melena

La mujer del torero Francisco Rivera se ha pasado esta tarde por su salón de peluquería favorito en la capital andaluza para ponerse en las manos de Carmela Domínguez y atreverse con un look de lo más arriesgado pero también acertado. Lourdes ha elegido un corte bob desfilado ligeramente de medios a puntas, sin capas, perfecto para los meses más fríos y con el que sanea sus puntas tras su verano más atípico. Además, ha querido cambiar un poco de tono y ha elegido un tinte a base de tierras con colores cálidos y difuminador solar con el que no podía estar más guapa. Un look con el que nos deja claro que a ella le sienta bien todo lo que se haga y que, sin duda, arriesgar a veces es sinónimo de ganar. ¿O no?

¡Así de guapa ha quedado la diseñadora de moda flamenca!