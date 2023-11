Hazte con uno de estos 7 súper serums en el Black Friday 2023

En la vorágine de ofertas y descuentos que caracteriza al Black Friday, estos últimos días previos se presenta como el momento perfecto para reforzar nuestros neceseres de belleza y adquirir los super sérums que transformarán nuestra rutina de cuidado de la piel. Con todas las marcas de belleza desplegando sus innovaciones para las Navidades, este día lleno de ofertas se convierte en una oportunidad inmejorable para invertir en productos que realcen nuestra belleza sin poner en compromiso nuestras carteras. Hoy, te traemos una selección de sérums novedosos que prometen agotarse en todas las droguerías y damos un paseo por los principios activos que deberás incorporar a tu rutina este Black Friday.

La búsqueda del sérum perfecto para el invierno puede hacer que nos devanemos los sesos, sobre todo ahora que la oferta es tan amplia. No obstante, hay algunos principios activos en los que debemos fijarnos si queremos tratar nuestra piel según sus necesidades. El ácido hialurónico se erige como un aliado indispensable. Este potente humectante tiene la capacidad de retener agua, manteniendo así la piel hidratada y radiante. Es la ‘esponja’ que rellena todos los surcos de nuestra piel. Con propiedades que van más allá de la simple hidratación, el ácido hialurónico contribuye a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, convirtiéndolo en el componente estrella para combatir los estragos del frío invernal.

Los novedosos sérums que volarán de las estanterías este Black Friday

Otro componente clave para incorporar a tu rutina de belleza es la vitamina C. Reconocida por sus propiedades iluminadoras, este antioxidante ayuda a combatir los efectos del envejecimiento, además de ofrecer beneficios antipigmentación. Enfocado en la estimulación del colágeno, el suero de vitamina C hace que tu piel se vea más firme y radiante. Su capacidad para proteger contra los daños ambientales lo convierte en un aliado esencial en la lucha contra los radicales libres. Eso sí, si quieres que este principio activo no ensucie tus poros, deberás exfoliar tu piel asiduamente y mantener el cutis libre de grasa.

La niacinamida, también conocida como vitamina B3, es el principio activo más 'multitasking' que podemos adquirir. Beneficiosa para una variedad de problemas cutáneos, desde el control del exceso de grasa hasta la mejora de la textura y el tono de la piel, la niacinamida es una adición versátil a cualquier rutina de cuidado de la piel. Su capacidad para fortalecer la barrera cutánea la convierte en una opción valiosa, especialmente para aquellos que buscan un suero todo en uno. ¡Sus efectos son visibles desde los primeros días! Alucinarás con la textura sedosa de tu piel, si eres constante.

Busca sérums que combinen protección solar con otros principios activos

Los sérums ricos en antioxidantes con protección solar destacan como un escudo eficaz contra el envejecimiento prematuro de la piel. Estos productos no solo neutralizan los radicales libres, sino que también ofrecen una capa adicional de protección contra los daños causados por los rayos UV. Al incorporar estos sérums a tu rutina diaria, estarás fortaleciendo la barrera defensiva de tu piel contra los estragos del tiempo y los agentes externos más agresivos.

En la búsqueda del suero antienvejecimiento perfecto, es crucial buscar aquellos que contengan ingredientes potentes como el retinol, péptidos y alfa hidroxiácidos. Estos elementos trabajan en conjunto para estimular la renovación celular, aumentar la producción de colágeno y minimizar la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Incorporar un sérum antienvejecimiento a tu rutina es esencial para mantener una piel con aspecto joven y saludable.

En conclusión, este Black Friday es la ocasión propicia para adquirir sérums que aborden las necesidades específicas de tu piel. Ya sea la hidratación intensa del ácido hialurónico, el resplandor rejuvenecedor de la vitamina C o la versatilidad de la niacinamida, cada suero aporta beneficios únicos para mantener la salud y la vitalidad de tu piel. ¡Aprovecha las ofertas y dale a tu piel un capricho!

1 de 7 Sérum Booster H.A. Eau Thermale de Uriage 19,60 euros Este nuevo sérum de la firma Uriage cambina los beneficios de las aguas termales de los Alpes franceses con el poder del ácido hialurónico. Tiene un aroma suave, poco invasivo y fresco que combinado con su textura ligera es ideal para darle un extra de hidratación a tu piel. Deja atrás las líneas de expresión y la piel seca con esta novedad tan efectiva. 2 de 7 Sérum Aqua Bomb Super Drops - Sérum con vitamina C 8% de Belif 23,99 euros Revitaliza tu piel fatigada en solo 14 días con este sérum de alto rendimiento. Con un 8% de vitamina C pura, potencia la luminosidad, devuelve vitalidad y mejora la elasticidad. Enriquecido con la fórmula Herb-toco y extracto de magnolia, garantiza una hidratación explosiva y efectos antioxidantes. ¡Descubre la verdadera luminosidad de tu piel con lo último de Belif! 3 de 7 Multi Correxion Even Tone + Lift de Roc 39,90 euros Este sérum hidratante aborda eficazmente la despigmentación y la uniformidad del tono cutáneo. Con FPS 30, penetra profundamente con potentes antioxidantes como la niacinamida y la tecnología patentada Hexyl-Resorcinol™ de RoC, combatiendo las manchas más oscuras. Estudios clínicos han demostrado mejora visible en tono y textura. Su uso continuado protege contra rayos UVA/UVB, los principales causantes de despigmentación y manchas, siendo una excelente elección para mejorar la salud y aspecto de la piel. 4 de 7 Sérum Facial Rose Cactus de Alma Secret 34,13 euros Este nuevo sérum de Alma Secret está formulado entorno a 3 principios activos principales. Por un lado, el bakuchiol, el llamado 'retinol vegano' que no irrita la piel y que mejora visiblemente las arrugas y la textura de la piel; las esferas de ácido hialurónico que proporcionan una adecuada hidratación del cutis y CBD, un potente calmante ideal para pieles sensibles. ¡Conseguirás una piel glowy y con un aspecto inmejorable! 5 de 7 Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour 55,20 euros Un éxito de ventas que se beneficia de principios vegetales, como el loto de nieve, para proporcionar hidratación, luminosidad, firmeza y protección. Su textura suaveme y ligeramente viscosa brinda una experiencia placentera al ser absorbida instantáneamente. ¡No tendrás que esperar demasiado para poder pasar al siguiente paso de tu skin routine! 6 de 7 Supra Sérum Lift-Remodelante Multi-Intensivo de Clarins 134,99 euros Este infalible tratamiento antiedad de Clarins alisa, redensifica la piel y redefine los contornos faciales mientras disminuye manchas. Su innovadora fórmula incluye Plantago lanceolata junto al extracto de harungana bio, que preserva los volúmenes faciales limitando la pérdida de lípidos del tejido adiposo. ¡Redefine tu óvalo facial con este sérum! ¿Lo mejor? Es también muy eficaz contra las manchas. 7 de 7 Gotas Mágicas protectoras 30 ml de Collistar 38 euros Estas gotas mágicas de Collistar actúan como un novedoso filtro pro Vitamina D que activa la salud y bloquea rayos UVA/UVB. Además, protege contra estrés ambiental, polución, la luz azul, y ayuda a frenar el envejecimiento. Su fórmula única está enriquecida con niacinamida, antiedad e iluminadora, y agua de arroz italiana hiperfermentada, que da uniformidad al tono de nuestra piel y actúa como antioxidante.