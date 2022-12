Si queréis empezar el 2023 con un perfume nuevo, tenéis que abrir nuevos horizontes en lo que a fragancias se refiere y darle una oportunidad a nuevos productos. Si llevas usando el mismo perfume toda la vida, igual es el momento perfecto para darle un giro a tu personalidad y explorar nuevas notas olfativas, a veces estas nuevas apuestas son un acierto. Hoy, Gloria Camila Ortega nos ha desvelado los perfumes que usa en sus ocasiones especiales. Cada uno lo usa para un momento concreto, y tiene sus propias normas. Eso sí, todos sus perfumes son bien conocidos por todas las amantes de la belleza, pues pertenecen a firmas superventas que triunfan año tras año, sobre todo en Navidad.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado tiene la nariz bien entrenada. No se rocía con cualquier colonia, ella va a tiro hecho y tiene muy claras sus preferencias. Nos ha desvelado las 5 colonias sin las que no puede vivir y para qué usa cada una. Probablemente una de las más especiales sea Angel del diseñador, que falleció el año pasado por estas fechas, el gran Thierry Mugler. Este perfume era el que usaba su madre, Rocío Jurado, y que la joven influencer no deja usar a nadie de su círculo cercano. El museo de «La más Grande» huele a esta fragancia en su honor. Desde luego, un perfume que es ideal para las amantes de lo sweetie, pues está cargado de notas dulces: chocolate, vainilla, caramelo, algodón de azúcar y otros muchos caprichos.

Gloria Camila nos devela sus 5 perfumes favoritos y son todos súperventas

La joven también le da oportunidad a los perfumes florales. Por un lado, La Bella de Jean Paul Gaultier, es el perfume que usa para grabar en televisión y trabajar. No obstante, Flora de Gucci es otro de sus grandes aciertos para oler siempre a la mejor mezcla de flores blancas, un perfume de reciente creación que ha causado sensación.

Good Girl y CH, ambas de Carolina Herrera son los perfumes que Gloria Camila usa para cenas importantes y salir de fiesta. Los dos se han convertido ya en dos perfumes icónicos y que no caen en el olvido, pues cada año cientos de mujeres apuestan por estos modelos.