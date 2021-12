Que el flequillo está de moda, es un hecho y que en 2022 los flequillos seguirán siendo una de las grandes tendencias también. Muchas famosas han puesto tijera de por medio y se han atrevido con lo más pedido en peluquerías del momento. Una de las primeras en lanzarse a la aventura fue María Pombo que se atrevió con un flequillo al más puro estilo francés que va con todo tipo de melenas y formas de rostro.

La cantante Soraya Arnelas ha sido otra de las caras conocidas que no tardó en sumarse a la tendencia. En su caso apostó por un corte ‘mini bob’ con flequillo muy rejuvenecedor. Laura Escanes tampoco ha querido dejar la oportunidad de ‘cortar por lo sano’ y no solo estrenaba flequillo, sino también color de pelo. Decía adiós a la melena rubia a la que nos tendría acostumbradas, para teñirse de morena y despedir el 2021 con un cambio de look radical.

Los flequillos que triunfarán en 2022

Por eso, si como ellas estás pensando en dar un giro a tu imagen y aún no te has decidido a dar el paso definitivo, te contamos qué flequillos se van a llevar el próximo año y quién favorecen más o menos. Pitu Sánchez, experto en peluquería no resuelve todas las dudas.

Flequillo Nirvana

Sobre este estilo, Pitu tiene mucho que decir: “Es abierto, ligeramente más largo de los laterales”, dice. “Es la opción perfecta para experimentar por primera vez con tu flequillo”, continúa. Y para saber si a ti te sienta bien, el experto nos explica que está especialmente pensando para los rostros alargados “porque acorta el rostro visualmente”.

Flequillo Wyspy

Este flequillo se caracteriza por ser desfilado, de tipo cortina, irregular y algo más corto en el centro. El corte queda por encima del hueso de la ceja y cubre ligeramente la frente, dejando al descubierto algunas partes. Una de sus ventajas es que “suaviza las facciones”, tal y como relata el experto. Además es perfecto para las que tienen poca cantidad de pelo.

Flequillo Lateral

Este estilo se hizo popular en los años 2000 y parece que ha vuelto para quedarse. “Es la elección para perfecta para los rostros redondo”, comenta Pitu. Se caracteriza porque tiene mechones dirigidos hacia el interior o el exterior del rostro; y puede o no cubrir la frente (en función del gusto del cliente).

Sea la elección que sea, te dejamos una galería para que te inspires (si lo necesitas) de la mano de las celebridades que hacen de esta tendencia una opción muy ‘cool’ y apetecible. Y, para dar con el tipo que más te favorece, habla con tu estilista y te dirá cuál se adapta mejor con tu fisonomía. Y si te lo cortas y te arrepientes, piensa que el pelo crece. ¿Lo mejor? El flequillo tapa las arrugas e imperfecciones del tercio superior, por lo tanto tiene un efecto rejuvenecedor inmediato.