Si no lo conoces, quizás deberías darle una oportunidad. El face cupping es la revolución de la gimnasia facial que te ayudará a tener una piel tersa.

Si la moda es un no parar de tendencias y novedades, la belleza lo es incluso más. Las marcas beauty no paran de crear productos que se adapten a los nuevos tiempos y que logren resultados excepcionales de las maneras más sorprendentes. Es por eso por lo que, si queremos estar al día con todo lo que ocurre en el universo de los cosméticos y los productos de belleza, no podemos bajarnos de su tren porque es cuestión de días (y hasta horas) que aparezca otro activo, otra formulación o algún otro utensilio que optimice y mejore nuestras rutinas diarias. Y el claro ejemplo es el Face Cupping, la última obsesión de las celebrities más top que imita uno de los métodos de masaje más utilizados por deportistas y atletas como el tenista Rafa Nadal o el nadador Michael Phelps.

Seguramente lo hayas visto antes pues, hace unos años, se hizo extremadamente famoso y eran muchos los personajes VIP que aparecían en sitios públicos con la espalda y el pecho lleno de círculos rojizos. Y es que el cupping es una técnica de succión a través de una especie de cuenco de cristal con la que pueden guiarse los nutrientes a la superficie de la piel y estimular la circulación para así revitalizar y refrescarla. Un curioso método que reactiva el organismo y lo hace más fuerte. Pues bien, esta técnica ahora llega nuestro rostro de la mano de un utensilio de belleza especial y lo hace para quedarse. Así es el Face Cupping.

Face Cupping, la revolución antiedad que necesitas en tu rostro

Si queremos eliminar las toxinas de nuestro rostros, mejorar el aspecto de nuestra tez y conseguir una piel tersa y firme, tenemos que intentar seguir una rutina de face cupping de entre dos y tres veces por semana. Sí, puede parecer mucho, pero teniendo en cuenta que solo necesitas dos minutos de tu tiempo por la mañana, ¡no es nada!

Para llevarla a cabo de forma individual y autónoma se necesita una herramienta en

concreto: el Face Cup que puedes encontrar en You Are The Princess. Se trata de

un recipiente con función ventosa unido a un tubo de vidrio que entrará en contacto

con la piel y hará que te sientas divina y estupenda cada vez que lo uses. En dos tamaños distintos (que se compran en conjunto), te ayudará a acceder a las diferentes zonas del rostro. Por ejemplo, el Face Cup grande sirve para zonas amplias como el cuello, el óvalo facial, los pómulos y la frente, mientras que el formato pequeño es adecuado para la zona

inferior de los ojos (evitando las bolsas y ojeras) y la zona superior e inferior de las

cejas. Un producto dos en uno que, para sorpresa (y alegría) de todas nosotras, tiene un precio de 14,95 euros. ¡Un chollo que no puede ser más ideal!