No todas las concursantes de realities consiguen mantenerse en el tiempo y se consagran como influencers de éxito. Pero Nagore Robles sí. La presentadora es una de las mujeres con más talento de nuestro país, tiene un estilo impecable y se ha convertido en fuente de inspiración para una generación de mujeres libres y modernas. Con su último cambio de look rinde homenaje a las melenas XXL que están arrasando esta temporada.

La mala noticia es que, tal y como la propia Nagore ha revelado, su nueva estética se debe a exigencias del guión. Y es que la colaboradora de televisión dio un giro radical a su melena para asistir como invitada a la fiesta que Dulceida organizó para celebrar su 33 cumpleaños. Una cita en la que vimos a la televisiva con una melena XXL lista y recta, muy en tendencia, y unas mechas babylight, muy discretas y finas y más claritas que su tono de base castaño, consiguiendo un efecto altamente rejuvenecedor y mucha luz en el rostro.

El cambio de look de Nagore Robles pone de moda las extensiones

No podemos negar que este año las melenas bob se han posicionado como los cortes de pelo tendencia del 2022 y también del año pasado, pero después de ver el new look de Nagore sospechamos que el pelo largo se va a convertir en uno de los más solicitados en los salones de belleza. Aunque ella tiene el pelo muy largo y cuidado, esta vez se ha ayudado de extensiones para alargar unos centímetros más su melena. Según hemos podido averiguar, lleva unas extensiones de clip hechas a medida para ella. Este tipo de extensión es de quita y pon y, además, por la textura del pelo, seguro que son naturales.

Otras famosas que también se han rendido a las extensiones

Que las melenas XXL están de moda, es un hecho y que en 2023 seguirán siendo una de las grandes tendencias. Muchas son las famosas se han atrevido con las extensiones. Una de las primeras en lanzarse a la aventura fue Mar Saura. La modelo las llevó para rodar un spot publicitario y el resultado nos encantó. Y la última ha sido Makoke. La ex de Kiko Matamoros no tardó en pasar de una media melena a melenaza para empezar la temporada con un cambio radical.

A continuación te dejamos el cambio de look de Nagore y el de. otras famosas con extensiones para que decidas qué pelos les sienta mejor. CON o SIN extensiones. Nosotras no sabríamos decidir.