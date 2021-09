La modelo y presentadora ha confesado en su cuenta de Instagram que ella toma colágeno para cuidar su cuerpo y verse más joven.

Eva González es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más bellas de nuestro país. Aunque cuando ganó el título de Miss España tan solo tenía 23 añitos, ahora con 40 sigue estando igual de estupenda. Y eso, en parte, se debe a que la modelo se empeña en cuidar su imagen con los mejores y más novedosos cosméticos. La presentadora de La Voz de Antena 3 está constantemente probando productos que le reafirmen la piel y se la hidraten; productos con los que consiga tener una apariencia estupenda y que le sirvan para para cuidar su físico. Algo que parece haber encontrado recientemente. Y es que la modelo ha descubierto recientemente un complemento alimenticio que favorece el mantenimiento en buen estado de huesos y articulaciones pero también hace que la piel se vea más sana y firme: el colágeno.

«Yo ya me he sumado a la revolución del colágeno, ¿y tú? Activa tu belleza con colágeno», escribía Eva González recientemente a través de su cuenta de Instagram. Y es que la presentadora acaba de descubrir los beneficios que esta proteína puede tener en nuestro cuerpo. ¡Que no son pocos! Ella usa las de la marca Vital Proteins. Se trata de un complemento alimenticio que restituye el colágeno que nuestro cuerpo va perdiendo con el paso de los años. Esto significa que nuestra piel se verá más luminosa, más firme y más hidratada. Una forma de cuidar de nuestra belleza desde dentro que ha conquistado a Eva González pero también a otras famosas de la talla de Mar Flores o Virginia Troconis, que también utilizan colágeno (eso sí, de distintas marcas), en su día a día.

Beneficios, dudas y características del colágeno

A partir de una cierta edad, todas queremos vernos bien por dentro pero también por fuera. Y es por ello por lo que intentamos cuidar nuestra alimentación pero también usar cremas, mascarillas y aceites que, debido a su formulación y propiedades, nos ayuden a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión. Pues bien, el colágeno no es más un aporte extra a esa rutina de cuidados diaria.

En realidad, este se trata de una proteína que ya se encuentra de manera natural en nuestro cuerpo y que se encarga de constituir los tejidos de este. Un elemento es imprescindible para tener un aspecto juvenil y envidiable; pues además de ayudar a mantener los músculos, cartílagos, articulaciones y huesos en perfecto estado, se encarga de ofrecer elasticidad y tersura a nuestra piel y así, lograr parecer más joven. Es por ello por lo que, tal y como hace Eva González, nosotras también deberíamos incluirlo en nuestro día a día y añadirlo a nuestros cafés o infusiones. ¡Mira cómo lo toma ella! ¡Es una maravilla!