Las ondas son uno de los peinados a los que recurrimos muchas para el día a día o incluso para acudir a un evento. Este peinado es uno de lo más versátiles y socorridos, ya que en pocos minutos estás peinada y perfecta. Sin embargo, dependiendo el corte de pelo que tengamos, es más fácil o más complicado hacérselo. En un primer momento podemos pensar que tener el pelo largo es mejor, ya que podría ser más sencillo peinarlo. Pero esto no es del todo cierto. Eugenia Osborne sabe de lo que hablamos y no ha dudado en compartir cómo se hace ellas estas ondulaciones en su melena bob corta.

La hija de Bertín Osborne es una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país y si tiene que ayudar a sus seguidoras, lo hace encantada. Consciente de que las ondas desenfadas es uno de los peinados favoritos para muchas, ahora ha querido dar el paso de enseñar cómo se las hace ella, que tiene el pelo corto. Una gran ayuda para aquellas que se han decantado por el corte de moda.

«Y así me hago las ondas!!! 😃😃 Espero que os sirva y os guste! ❤️», ha escrito junto a un vídeo en el que muestra el proceso de la elaboración de sus ondas. Convertida en toda una experta ya, Eugenia Osborne asegura que ahora se hace este peinado de otra forma, ya que prefiere alternar la dirección de sus ondas para conseguir un efecto de más volumen y movimiento.

Se las hace con una tenacilla mediana (a una temperatura entre 180 y 200 grados) porque asegura que con plancha no sabe hacérselas. «Me resulta más fácil hacérmelas con tenacilla». Acto seguido, se adentra en explicar cómo se las hace. Con el pelo limpio y seco, divide su melena corta. La parte de atrás la deja suelta, mientras que el resto de su pelo lo recoge en una cola. Los mechones, que son muy cortos, los peina para arriba, porque no tiene suficiente juego para peinarlos. De esa forma, los peina y no se le queda lisos.

Lo primero es peinar los mechones más cortos para arriba

Lo mejor para ella es ir por partes, por lo que el siguiente paso es dividir su pelo por mechones. Una vez que tiene el mechón, lo divide a su vez en cuatro, pero en mechones pequeños para que el calor llegue mejor a cada pelo. Uno de ellos lo peina por detrás y otros, por delante. A esto lo llama ella como el juego de «por detrás y por delante». Esto lo hace en todo los mechones que ella misma va dividiendo.

Va dejando cada mechón enrollado en la tenacilla durante unos 10 segundos. Reconoce que no hay que tener mechones exactos, ya que ese es el secreto de que quede desenfadado. Después de peinar varios mechones de un lado, cambia al otro lado. Cuando tiene que ocuparse de los mechones de atrás, que son los más complicados, Eugenia los hace para adelante para evitar que quede el cabello cardado. Deja claro que hay que tener paciencia para hacer este peinado. Y así hasta hacerse todo el pelo.

Ha enseñado cómo hacerte (de la manera más sencilla) las ondas

Vídeo: Instagram.

Esto se lo hace solo cuando tiene un evento o cuando quiere verse mona. Combina este peinado con tratamientos para cuidar su pelo y que no se le queme. Además, asegura que trata de cortarse las puntas de vez en cuando para que su pelo esté lo más saneado posible. Tras hacer todos los mechones, abre todo el pelo y añade un producto, al que llama texturizador, para que se mantenga la onda durante más tiempo. Y el resultado es espectacular. ¡Nos encanta! ¿Te atreves a hacértelo tú sola?

