La modelo y actriz Mar Saura ha compartido algunos de los ejercicios que componen el entrenamiento con el que logra mantenerse en forma. Te lo contamos para que puedas replicarlo en casa.

Hay una nueva corriente entre las celebrities, que es la de mostrar sus ejercicios y su forma de vida. Lo han hecho varias estrellas en Hollywood pero también varios rostros conocidos en nuestro país. Todo para mostrar que en muchos casos, esos cuerpos tonificados y esbeltos que vemos en televisión o en el cine, no son una cuestión de suerte, sino de un estilo de vida saludable. La última en sumarse a esta corriente y mostrar su entrenamiento ha sido Mar Saura.

Bajo la batuta de un experto

La modelo ha enseñado en sus redes sociales cómo se ejercita bajo las órdenes de su preparador físico y ha dejado patente su gran estado de forma. La también actriz eligió para la práctica deportiva un estilismo firmado ni más ni menos que por Guess y Armani, y se puso manos a la obra con Miguel Lordán, su entrenador.

Lordan es también el preparador físico de otros rostros conocidos como Ana Polvorosa, Malena Costa o Daniel Grao. Para Mar Saura preparó un entrenamiento de tonificación con ejercicios que sirven también para trabajar la musculatura interna, base de la estabilización corporal.

Un entrenamiento en apariencia sencillo

El entrenamiento es sencillo y fácil de replicar en casa, porque los ejercicios no son excesivamente complicados. Pero no debemos confiarnos, porque sí lo es el mantener la postura y ejecutarlos correctamente para trabajar los músculos necesarios y no lesionarse. Tampoco requieren de mucho material más allá de una pelota de pilates y otra con un poco de peso.

Para entrenar a Mar, primero comienzan con unas sentadillas a un ritmo relativamente rápido, sin pasarse, para controlar siempre la postura pero que resulte un tanto aeróbico. Sigue con elevaciones de cadera en el suelo con los pies apoyados en la pelota de pilates.

Trabajar todo el cuerpo

En esa postura, también incluye ejercicios de elevación de cadera y bajada, para movilizar la musculatura pélvica de manera controlada y trabajar los glúteos para que se mantengan firmes. Con ese mismo fin, el de trabajar la cadena posterior, realiza un ejercicio que es casi de experta: con los pies sobre la pelota de pilates y las caderas en el aire, mueve la pelota para acercarla y la aleja.

Su entrenamiento también incluye ejercicios para el core como la tijera con ambas piernas. Esto sirve, además de para trabajar y estirar la musculatura de las piernas, para que los músculos inferiores del abdomen se mantengan tonificados. Un entrenamiento de lo más completo que explica en gran medida por qué Mar Saura sigue conservando una figura más que envidiable dos décadas después de empezar a pisar las pasarelas.