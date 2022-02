Si te has fijado en el Instagram de Ana María Aldón has podido ver que una de sus aficiones es el pilates en máquina. La andaluza tiene, a sus 44 años, una figura atlética, muy cuidada, fuerte y en forma. Y todo es fruto de la constancia, la buena alimentación y los entrenamientos guiados que realiza cada semana. No solo luce espectacular por los cuidados que se prodiga a diario con sus rutinas de belleza, también porque está muy concienciada con la vida saludable y el ejerció físico.

Ana María Aldón tonifica su cuerpo haciendo pilates en máquina

Si llevas varias semanas postergando tu vuelta al gym, toma nota del ejercicio que ha conquistado a la diseñadora y vence, de una vez por todas, la pereza. Sabemos que muchas veces es inevitable, no queremos que nuestra silueta se resienta, pero nos cuesta activarnos. Por eso, puedes empezar a practicar pilates como hace ella. ¡Te encantará! ¿Un plus? El pilates con máquina es ideal para empezar a familiarizarte con la disciplina y con resultados visibles en un período de tiempo muy corto.

Por supuesto, quien ha dejado claro que no pierde el tiempo es Ana María Aldón. La colaboradora de ‘Viva la vida’, ha demostrado que se pone manos a la obra sin excusas y aprovecha siempre que tiene tiempo para ponerse en forma. Y lo hemos sabido por unas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde aúna 149 mil seguidores.

En las imágenes, podemos ver a la mujer de José Ortega Cano un entrenamiento de pilates en máquina muy motivador, en el que realiza varios ejercicios para endurecer y fortalecer el tronco, la espalda baja y los glúteos. Además, corrige la postura y la mejora. Al realizarlo en máquinas contribuye a conseguir este objetivo, y sienta muy bien porque consigue estirar la columna vertebral.

Sin duda, el entrenamiento de pilates es una de las disciplinas que más adeptos tiene. Este método de entrenamiento no solo es perfecto para conseguir una figura más estilizada y sana, también contribuye a mejorar y activar la circulación de la sangre, nos ayuda a destensarnos y mejor nuestro estado de ánimo. Su rutina es perfecta para cualquier edad, pero para mujeres de más de 40 es indispensable porque ayuda a trabajar las zonas más conflictivas como brazos, abdomen, glúteos y piernas. Además, estira la columna vertebral y mejora la flexibilidad.

Pilates en máquina es perfecto para liberar el estrés

El pilates no solo nos ayuda a mejorar la postura y a ganar flexibilidad: también es perfecto para desconectar y dejar a un lado el estrés y las preocupaciones. Y esto no le viene nada mal a la colaboradora. Y es que está viviendo un periodo de más complicado con todas las informaciones que están saliendo a la luz sobre la relación de su marido y Rocío Jurado. Por eso, en días complicados, es vital dar un respiro a la salud mental con esta práctica tan beneficiosa.