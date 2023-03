"Déjate querer es el programa que más feliz me hace de todos los que he trabajado", afirma Paz Padilla . Lo cierto es que la gaditana se siente como pez en el agua presentando este espacio, y claro, eso se nota. Tanto es así que hacía tiempo que no la veíamos tan guapa. Aunque puede que en esto haya influido su maquillaje. Y es que la madre de Anna Ferrer, para grabar una nueva entrega del programa, ha optado por un make up 'todo al rosa' que le favorece muchísimo e incluso le quita varios años de encima. ¿Quieres saber cómo puedes replicarlo tú misma en casa? Toma nota.

Copia el maquillaje 'glow pink' más primaveral de Paz Padilla

Pestañas infinitas, mirada llena de luminosidad, labios jugosos y piel efecto 'clean look'. Estos son los cuatro pilares sobre los que se asienta el maquillaje 'glow pink' de Paz Padilla. Pero vamos poco a poco. Para empezar es fundamental que no olvides que la naturalidad debe ser la protagonista en todo momento. Lo importante es que tu piel refleje luz, sin brillos estridentes, y que la base camufle las imperfecciones con sutileza. Para ello opta por los maquillajes fluidos y libres de aceites, son la mejor elección, ya que unifican el tono adaptándose a todo tipo de pieles. A continuación, haz como la presentadora de Telecinco y añade varios toques adicionales con la ayuda del iluminador sobre la zona T (centro de la frente, puente de la nariz y el mentón).

En los pómulos debes optar por los tonos rosados. Los que mejor te irán son los de formato en crema, dado que ofrecen a la piel un toque de brillo, por lo que le aportan todavía más naturalidad. Además son muy fáciles de aplicar, tú eliges la intensidad que deseas. ¿Los ojos? Sin duda son los protagonistas del maquillaje de Paz Padilla. Haz como ella y ríndete a los tonos rosas, salmones, corales... Van a arrasar esta primavera. Pero espera, porque tampoco puedes olvidarte de las pestañas, sin ellas el make up está incompleto. Aplica siempre dos capas de máscara. ¡El objetivo es una mirada de infarto!

Por último recuerda que debes lucir tus labios muy hidratados, para que se vean más voluptuosos. Esto puedes conseguirlo aplicando un bálsamo labial con color. Y si eres de las que no puede pasar sin pintarlos, elige tonos rosas pasteles. Eso sí, mejor opta por labiales de larga duración, para que tu boca siempre esté perfecta.

¿Has tomado ya nota de todo? Entonces te proponemos algunos cosméticos que serán tus mejores aliados para conseguir un resultado 10. ¡Desliza!