Vayas a pasar la noche cenando con amigas o decidas hacer un plan familiar por la mañana, Edurne es la mejor fuente de inspiración a la hora de peinarnos.

En estas fechas tan señaladas, pero también en nuestro día a día, cada vez que nos miramos al espejo pensamos en qué hacer con nuestro pelo. ¿Me paso la plancha y llevo la melena completamente alisada? ¿Cojo las tenacillas y me planto unas buenas ondas? ¿Me echo un poco de espuma y lo dejo rizado? ¿Me hago unas trenzas de raíz? ¿Y si apuesto por un buen moño alto? Son muchas las opciones que tenemos a la hora de elegir peinado si tenemos el cabello largo y es precisamente por ello por lo que a veces nos cuesta tanto decidir cómo nos peinamos. Cuantas más posibilidades tenemos, más vueltas le damos a los pros y contras de cada una de ellas. Si me aliso el pelo, con la humedad puede que se me encrespe; si me hago una coleta, quizás tenga frío en las orejeas; o si decido hacerme una trenza, voy a tardar mucho y puede que llegue tarde. Muchos planteamientos que desaparecerán al mirar el Instagram de Edurne; pues es, sin duda, la mejor fuente de inspiración en cuanto a peinados se refiere.

Salgamos de día o nos tomemos algo de noche, Edurne es, sin duda, la mejor inspiración a la hora de elegir peinado

La cantante y presentadora de televisión siempre intenta decorar su cabello de las formas más originales y novedosas y se nota. Es difícil verla en la pantalla luciendo un mismo peinado dos veces seguidas y su cuenta en la red social es un no parar de opciones que podemos hacer con nuestro pelo independientemente del plan que vayamos a hacer. Edurne sabe cómo recogerse su melena para acompañar un vestidazo de lo más elegante pero también para ir en chándal o vaqueros a dar un paseo mañanero. Sabe de sobra qué peinado elegir en cada situación y eso es lo que la convierten en la inspiración más perfecta.

Trenzas XXL, boxer braids, ondas surferas, alisado muy natural, moño impecable… Edurne, que pronto será madre, se atreve con todo tipo de peinados y nosotras, desde SEMANA, te animamos a que hagas lo mismo. Aprovecha estas fiestas para probar algunos de los peinados favoritos de la cantante y, si acaban enamorándote tanto como a ella, úsalos en tu día a día. ¡Estamos seguras de que no te arrepentirás lo más mínimo! ¿Te atreves? ¡Esperamos que sí!