Tamara Falcó no se hace peinados muy elaborados. Apuesta por la sencillez en todas sus apariciones públicas. Si no lleva el pelo suelto, se hace coleta porque es un peinado que le sienta muy bien y es apto para cualquier ocasión que se precie. Aunque el pelo recogido siempre es tendencia, este año se lleva la coleta baja y muy pulida. Son muy elegantes y quedan fenomenal con cualquier look.

¿Cómo se hace la coleta pulida de Tamara Falcó?

Si como la hija de Isabel Preysler tienes media melena, este peinado es ideal para ti. Lo más importante para ‘pulir’ nuestra coleta es fijarla. Esto se consigue aplicando ‘gel efecto volumen’ en toda la melena. (Si tienes el pelo recién lavado, añade ‘spray texturizador’ para conseguir ocultar los mechones rebeldes). Después, traza o marca una raya bien marcada en el centro de la cabeza. (La raya en medio hace que las facciones se vean más aniñadas, por lo tanto rejuvenece).

El segundo paso es recoger el cabello. Es tan sencillo como hacer una coleta muy tirante hacia abajo. Sujétala con una goma y después coge un mechón y envuelve la goma con él, asegurándolo con una horquilla invisible para que no se suelte.

Por último sella. Esto se hace con una pomada efecto brillo. También puedes utilizar gomina o el producto fijador por excelencia, la laca.

Escogió este peinado para la firma de su libro de recetas

La agenda de Tamara no da para más. Si esta semana fue la protagonista indiscutible en la inauguración del nuevo local de su novio, Íñigo Onieva; donde lució un llamativo traje de lentejuelas, ahora nos deleita de nuevo en la firma de su libro ‘Las recetas de casa de mi madre’.

Con esta publicación, quiere poner en valor los gustos culinarios de su familia: «la sabiduría de su padre, el sabor emocional de su abuela, el saber estar de su madre, las recetas picantes de su hermano Enrique o las que recuerda con cariño de su tata».

Precisamente para este último evento de la semana, la marquesa de Griñón nos ha inspirado con un look beauty tan sencillo como sofisticado. Llegó a la Gran Vía con una enorme sonrisa y dispuesta a firmar todos los libros posibles. Para evitar que el pelo se interpusiera en su trabajo, Tamara optó por recogerlo. ¡Y qué gran acierto! Porque estuvo firmando ejemplares durante dos horas.

Añadió a su coleta, unos llamativos labios rojos como símbolo de fuerza y feminidad. En cuanto al outfit, escogió una blusa de estilo boho de la firma Marksu; con motivos étnicos metalizados, escote en ‘V’ y bordados hechos a manos. Se trata del modelo ‘georgette’ y su precio es de 150 euros. Lo combinó con jeans de estilo ‘mom’ y cinturón de piel en color camel y abrigo de paño de estilo oversize en color topo claro. Como complementos, zapatos abotinados de ante marrón claro y medallas; diseñadas por ella misma, de la firma Tous.