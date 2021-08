Nunca antes un tratamiento de belleza nos ha llamado tanto la atención como este que se ha hecho Chenoa. ¡Es a base de oro!

Aunque es verano y de siempre se ha dicho que esta época del año no es la mejor para someterse a tratamientos de belleza; Chenoa no ha querido dejar de cuidar su piel en la temporada estival y ha acudido a Tacha Beauty, su centro estético de confianza, para ponerse en las mejores manos y mimar su rostro como nunca. Para ello, la cantante y miembro del jurado de Tu cara me suena se ha dejado aconsejar por Sara, una de las trabajadoras del salón, y ha apostado por probar un tratamiento a base de oro de lo más lujoso.

Se trata de un glamuroso tratamiento que recibe el nombre de 24K Pure Gold Treatment. Un tratamiento que llevó a España gracia a Natalia de la Vega, creadora de Tacha Beauty, en colaboración con Mimi Luzon y Alma Lasers, y que promete dejar la piel radiante y joven gracias a las infinitas propiedades del oro; además de mantenerla hidratada y bien nutrida en todo momento. Una línea con productos que tienen un precio de 345 euros (según hemos podido ver en su web) y que Chenoa debió pagar encantada para deslumbrar como nunca en estas últimas semanas de verano.

Así es 24k Pure Gold Treatment, el tratamiento que ha conquistado a Chenoa

24k Pure Gold Treatment es una combinación única de una mascarilla antiarrugas con la aplicación de láminas de oro que consigue estimular la renovación celular y mejorar la circulación de la sangre, traduciéndose en una piel más saludable, más elástica y más joven. El tratamiento es muy sencillo. Primero se limpia la piel con el agua limpiadora Day off de Mimi Luzon y a continuación se utiliza un peeling facial según las necesidades de cada piel para seguidamente aplicar un cocktail de sérums en movimientos circulares para potenciar la efectividad del tratamiento.

Una vez esto ha tenido lugar, se aplica una mascarilla facial y se procede a aplicar sobre el rostro las láminas de oro, dejando actuar la mascarilla durante unos diez minutos. Una vez retirada la mascarilla, se usa un sérum ​y, tras él, una crema hidratante adaptada al tipo de piel tratada para finalizar con una crema con factor solar para proteger el rostro. Sin duda, se trata de un tratamiento de belleza de lo más completo que ya ha conquistado a Chenoa pero, según hemos podido comprobar, también a Hiba Abouk, Chiara Ferragni o Irina Shayk. ¿Y tú te lo puedes permitir?