Casilda Finat, la aristócrata joyera de las famosas, ha querido despedirse del mes de septiembre dando la bienvenida a un nuevo y acertado cambio de look.

Ya os hemos hablado en más de una ocasión sobre ella pero, sin duda, nunca antes como en este artículo. Casilda Finat, aunque estudió Estudió Arquitectura de Interiores, se ha convertido en la joyera preferida de las famosas e más estilosas del momento. Pero no solo eso, sino que también ella misma se ha convertido en una de las reinas indiscutibles de las redes sociales. A lo largo de todo el país cuenta con seis joyerías (tres en Madrid, una en Sevilla, una en Oviedo y otra en Barcelona) y en breve abrirá la séptima en Valencia. Además de los espacios que durante los meses de verano tiene en Marbella y Sotogrande, donde pasa sus vacaciones. Y en Instagram, creciendo al mismo tiempo que su negocio, ya reúne a más de 313 mil seguidores. Una cifra que nada tiene que envidiar a las influencers más exitosas.

Como buena influencer, y siguiendo los pasos de algunas de sus clientas y amigas (como pueden ser Victoria Federica o Tamara Falcó); Casilda Finat se ha acostumbrado a compartir a través de sus redes sociales algo más que sus accesorios y joyitas. Y ahora también comparte parte de su día a día. La joven aristócrata, ya que ostenta el título de vizcondesa de Rías, suele mostrar a través de su Instagram los looks que lleva a diario, los planes que hace, los sitios a los que come y los lugares a los que va. Y eso es justamente lo que hizo ayer, que enseñó su paso por la peluquería en el que se hizo un acertado (y radical) cambio de look.

El radical cambio de look de Casilda Finat, la mejor manera de despedir septiembre

La joyera influecer (o la influencer joyera) colgó a la plataforma un divertido vídeo para mostrar su sorprendente cambio de pelo. Y es que la joven ha dejado atrás su melena rubia y ha dado la bienvenida a lo que ella misma ha llamado la Cas versión original. O lo que es lo mismo, la Casilda con su pelo al natural. Y ese no es otra que una melena morena, con un cabello con reflejos caoba que no puede sentarle mejor. Una perfecta forma de despedir el mes de septiembre y de dar la bienvenida a la temporada de otoño que no puede gustarnos más. Sin duda, un cambio de look de lo más inesperado pero también de lo más acertado. ¡Nos encanta!