Carmen Lomana ha demostrado que no teme a los cambios de look. Y es que la empresaria parece que suele acoger con agrado este tipo de transiciones. A finales de año sorprendía con uno de los cortes de pelo de moda: pasó de su clásica media melena, a un corte de cabello por encima de los hombros con el que se quitó años de encima dando a su imagen un toque fresco y rejuvenecedor.

Sin embargo, las ganas de cambiar han vuelto a adueñarse de la socialité y, de nuevo, ha reaparecido en su cuenta de Instagram con un look diferente y que le sienta de maravilla. Y es que ha vuelto a coger la tijera para dar un repaso a su pelo y acortarlo unos centímetros más. ¿El resultado? «Un long bob con una ligera inclinación para aportar más estilo, movimiento y elegancia a su imagen», explica el peluquero encargado de su nuevo aspecto: Juan Diego Teo, quien también trabaja con cariño las melenas de Rosanna Zanetti y María Pombo, entre otras.

Carmen Lomana está encantada con su nuevo look

Carmen se ha lanzado con una de las tendencias de peinados de la temporada que está arrasando en los últimos meses entre las celebrities. Por su forma: largo por delante, más corto en la parte de atrás y ligeramente inclinado, es el corte de pelo perfecto para las mujeres a partir de los 50 años porque favorece y rejuvenece. Precisamente, su asimetría lo eleva a un nivel superior, ya que le da un toque ultramoderno. Además, dobla la apuesta, añadiendo un flequillo diagonal que cruza por encima de la cara acentuando la sensación de asimetría y dándole más volumen, a la vez que se retira el otro lado de la melena por detrás de la oreja.

Un cambio de imagen con el que no solo ha enamorado a sus fans, sino también a otros personajes conocidos: el diseñador Ze García le ha dicho que está «muy guapa» y, la actriz Esther Arroyo ha comentado que su nuevo look «le encanta». De hecho, la propia Lomana se ha sorprendido con la gran acogida de su nueva melena: «¡Qué barbaridad! Nunca imaginé tantas opiniones y me gusta muchísimo un debate así», ha dicho entusiasmada. Por su puesto, no ha dudado en agradecer a su peluquero de confianza y decirle lo encantada que está con el cambio.

Lo cierto es que esta longitud le favorece muchísimo y estamos seguras de que ya es uno de los cortes de pelo más solicitación en salones de belleza. Te dejamos el resultado de su gran cambio en nuestra galería.

Su melena rubia es inspiración

La colaboradora de radio y televisión tiene una de las melenas más envidiadas y cuidadas. Nunca verás un solo reflejo amarillo en su color. Mantiene a la perfección su rubio helado, con el que ilumina su cara, con la raya a un lado y dejando caer el mechón delantero para dejar al descubierto su rostro siempre fresco y revitalizado. Ella misma ha confesado en alguna ocasión que el secreto del cuidado de su cabello no es otro que utilizar productos específicos para rubias.