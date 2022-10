Este año una de las tendencias más favorecedoras es el corte de pelo midi. Y como prueba está el cambio de look de Edurne o, más recientemente, el de Maribel Verdú. Todas ellas presentaban sus giros de imagen y nos enamoraban con el resultado perfecto para aportar frescura al rostro. Pues bien, Makoke en lugar de cortar su melena ha hecho todo lo contrario y ha optado por alargarla un par de centímetros y, también, añadir un extra de volumen.

Los estilistas de Lorena Morlote, su peluquería de referencia y a la que acude desde hace muchos años, fueron los encargados de la transformación. Así, la colaboradora televisiva ha sorprendido a todos con una supermelena que ha conseguido a base de extensiones.

La ex de Kiko Matamoros no solo ha alargado su melena, también ha llenado la punta para conseguir más cantidad de pelo». Un look espectacular donde ha mimetizado su rubio en clave platino con unos reflejos más claros alrededor de la cara.

Ahora, Makoke luce una melena larga, sin capas, que cae en cascada casi por debajo del pecho. Y es que no hay duda de que las extensiones son una buena alternativa para darle un aire diferente a nuestra imagen, y comprobar cómo nos quedaría el pelo largo.

Makoke ha optado por las extensiones de queratina

Blanca Suárez o Mar Saura son unas de las famosas que no esconden el uso de extensiones para alargar su melena. Además esta alternativa también sirve para conseguir más volumen e incluso cambiar de color, sin pasar por el tinte. Hay muchos tipos de extensiones: adhesivas, de clip, de nudo y de queratina. Si te estás preguntado cómo son las de Makoke ya te adelantamos que son de queratina.

Como ves en la imagen se compone de unos mechones de pelo natural individuales, con una pestaña de queratina en la parte superior en forma de U. En este sistema de colocación de la extensión, la pestaña se engancha a nuestro propio cabello, poniendo la pestaña de queratina encima, y así se fusiona con el cabello y forma una unión perfecta.

Este tipo tiene una gran ventaja frente al resto: son indetectables y permiten hacer muchos peinados distintos, desde coletas, hasta recogidos de todo tipo. Además tiene mucha durabilidad. Pueden durar hasta 8 meses, aunque hay que pasar por la peluquería cada 2-3 meses para subirlas. Y, como todas las extensiones, requieren de un buen mantenimiento para que no se enreden.