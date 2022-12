Las españolas engordamos entre 2 y 4 kilos de media durante las navidades. Esta cifra, nada más leerla, asusta. Sobre todo porque… ¿qué pasa con todo el trabajo que hemos hecho durante el año en el gimnasio? ¿Vamos a echar a perder todo el esfuerzo que nos ha costado seguir la dieta a rajatabla? ¡Calma! Que no cunda el pánico. Si se cogen algunos kilitos es normal, no debemos sentirnos mal por ello, ya que son fechas para disfrutar. Aunque si te agobias y te has puesto como objetivo mantener tu peso pase lo que pase, tranquila, porque también es posible.

Una de las mejores formas de lograrlo es adelantándote a los acontecimientos. Es decir, ‘más vale prevenir que lamentar’. Si no quieres privarte de las comilonas, es necesario que ahora, antes de que lleguen las fechas clave, empieces con un plan détox que te ayude a perder el peso que podrás permitirte recuperar después.

En primer lugar es necesario que estos 15 días previos a Nochebuena reduzcas todo lo que puedas las grasas saturadas. Además, tus aliados ahora deben ser el pollo, el pescado blanco y los huevos. Opta por ellos en tus comidas y cenas y acompáñalos de verdura. Por último, también es una buena opción apostar por los smoothies saludables, porque contribuyen a mantenerte saciada y a combatir la temida retención de líquidos. Y ahora Nagore Robles nos ha descubierto su batido preferido para adelgazar, ganar energía, cuidar su piel y… ¡hasta plantarle cara al estrés!

El batido de Nagore Robles es infalible para perder peso antes de Navidad

Cada día son más las famosas que se apuntan a las bebidas llenas de vitaminas y fibra que cuidan el organismo y aceleran el metabolismo. Pero, aunque hay de muchos tipos, lo cierto es que los batidos saciantes siempre serán los infalibles a la hora de ver resultados en poco tiempo. Y uno de los mejores es el que nos propone la presentadora. ¿Qué contiene exactamente? Leche de almendras, plátano, arándanos y el ingrediente estrella: açaí.

Si todavía no sabes qué es el açaí, ya vas tarde. Se trata de una pequeña baya llena de nutrientes y antioxidantes que está considerada en la Amazonia como un súper alimento. El açaí se puede adquirir en polvo en herboristerías y lo ideal es mezclarlo con la bebida vegetal que más te guste (soja, almendras, avena…), tal y como hace Nagore Robles en su batido.

Además, la colaboradora de televisión ha querido compartir algunos de los grandes beneficios que le aporta el açaí y así explicar porqué no duda en incluirlo en su dieta. «Las bayas del açaí contienen ácido elágico, una sustancia que ayuda a combatir bacterias y virus. Además, gracias a sus ácidos grasos también reduce la inflamación y los niveles de cortisol, la hormona que se libera como respuesta al estrés», afirma.

Pero… ¿cómo ayuda a adelgazar este alimento casi mágico? «Un 40% de este fruto es fibra, que ayuda a disminuir el apetito y a quemar la grasa saturada que el cuerpo no necesita», aclara.

Para elaborar el batido de Nagore Robles solo tienes que añadir todos los ingredientes en la licuadora. Puedes disfrutarlo a temperatura ambiente, un poco refrigerado o con un par de hielos. ¡Tú eliges la opción que más te seduzca!