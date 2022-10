La hija de Paz Padilla siempre termina el mes haciendo un resumen de los productos favoritos que ha usado en las últimas semanas. Como buena prescriptora de belleza, la joven trae recomendaciones de todo lo que le funciona a ella. En esta ocasión, Anna Ferrer nos ha sorprendido con dos cosméticos que os encantarán.

Por un lado, un sérum con color que le ha robado el corazón y del que ha gastado casi todo el bote. Se trata de el Accord Parfait Nude de L´Oreal, un sérum con un toque de maquillaje que te aporta todos los beneficios de un sérum y, además, tiene una gama de 5 tonos de color. Este producto se adapta a tu piel como una bb cream y unifica el tono de tu rostro. Lo mejor es que tiene un precio de 9,95 euros y es súper fácil de encontrar.

Este producto está formulado con 1% de ácido hialurónico concentrado; es el ingrediente perfecto para combinar con el color, pues las bases de maquillaje suelen dejar la piel seca o cuarteada. El ácido hialurónico nos ofrece la hidratación que necesitamos para darle a nuestro rostro un aspecto jugoso, algo brillante y el efecto antiage instantáneo.

No tendrás que preocuparte, pues este sérum es apto para pieles grasas, mixtas y secas. Su textura es ligera, exactamente como la de un sérum convencional, pero con la ventaja de que corrige imperfecciones, y suaviza la piel.

Anna Ferrer combina dos cosméticos para una piel hidratada y sin imperfecciones

El segundo producto que se ha convertido en un must have en el neceser de Anna Ferrer es el Skin Food de Weleda. El bote, aunque no muy grande, dura muchísimo y tiene un precio de 8,99 euros. Esta marca ya la había recomendado anteriormente la influencer y admitió que era su crema corporal favorita. Pero en esta ocasión, nos quiso dar un tip de belleza que le aconsejó un amigo maquillador. Esta crema hidratante tan potente se puede usar en la zona del pómulo como iluminador y el resultado es increíble.

En realidad, esta crema es un potente hidratante utilizado para zonas agrietadas, similar a la viral Working Hands, que recupera las zonas más secas del cuerpo como talones y codos, pero en su versión rostro-cuerpo.