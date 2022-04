Un buen aceite corporal es algo que tenemos que tener en nuestro baño preparado para cuando salgamos de la ducha. Algunos de ellos son de mejor calidad de cualquier crema y tienen un efecto de hidratación mucho más profunda que otros productos. Debéis echar un vistazo a la lista de los aceites corporales que huelen genial y que no os defraudarán esta primavera, además, son punteros en productos de belleza.

Las claves para saber si un aceite corporal es de buena calidad son las siguientes: la primera norma, para las que odiéis estar pringadas y el tacto de las cremas, es que se reabsorba bien y no deje restos ni residuos; la segunda, que tenga un olor que no sea ni muy dulce, ni muy pesado, para que no interfiera en los olores de los perfumes que usamos habitualmente, puede crearse una mala mezcla; la tercera y última de las tres reglas de oro, que hidrate y que veamos resultados efectivos en nuestra piel.

Un buen aceite tiene que cumplir tres reglas: que hidrate, que huela bien y que no deje residuos

Una buena hidratación a tiempo nos ahorrará mucho en cremas antiedad, ya que está directamente relacionada la mala hidratación con la aparición de arrugas, tanto faciales como corporales. Un truco que podéis usar para no acabar pringadas de aceite, es echárnoslo directamente en los últimos minutos de vuestra ducha cotidiana, así se perderá el exceso y vuestra piel absorberá justo lo que necesite; pero recordad, a la hora de secaros intentad no arrastrar la toalla, sino a toquecitos suaves, de lo contrario os llevaréis el producto.

Esta primavera dale una oportunidad a los aceites corporales, cambia tu rutina de hidratación

También podréis encontrar aceites que sirvan tanto para el cuerpo como para la hidratación capilar, pero solo si tenéis un cabello muy seco. En general, los aceites corporales ayudan a combatir las estrías, una piel hidratada es una piel que no se rompe y algunos aceites vegetales, como la rosa de mosqueta actúan directamente en las cicatrices y marcas.

Este tipo de aceites también ayudan a combatir las irritaciones normales de la piel, vienen muy bien para las personas con dermatitis atópica y la sequedad de la piel en los cambios de estación. De la misma manera los podéis usar para disminuir las asperezas en codos, rodillas y pies que tanta guerra dan.

Con estos tratamientos conseguirás una piel sedosa y brillante para lucir unas piernas de escándalo con ese efecto satinado que a todas nos encanta y por el que estamos dispuestas a pagar. Arrastra para descubrir los aceites y elige el que más te guste.