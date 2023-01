Si hay algo que no puede faltar nunca en nuestro neceser es un buen labial. De hecho, los llevamos en varios en tonos diferentes. Un pintalabios tiene mucho poder: no solo puede cambiar tu rostro y pasar de un aspecto apagado a darte luz, también puede revolucionar por completo un look, dándole el toque de estilo que necesita. Por eso, si eres de las que siempre quiere ir divina y brillar en el día a día, te recomendamos que acudas a los labiales a diario. Pero es importante conocer cuáles son los tonos que mejor sientan y aquellos que van a arrasar este año. Nosotras te los vamos a enseñar aquí… ¡Atenta!

Nuestros labios tienen que estar sanos para que luzcan siempre suaves y bonitos. Y para mantenerlos así, hay que cuidarlos. En invierno, el viento y el frío puede provocar que nuestros labios se corten y que aparezcan pellejitos que son súper molestos y nos pueden producir dolor. Para evitar esto, hay trucos que podemos seguir como exfoliarlos al menos una vez a la semana y usar bálsamos hidratantes a diario. Otra buena opción es usar un pintalabios cremoso, que aunque no hidrata tanto como un cacao, sí que protegerá nuestros labios al mismo tiempo que dará un toque de color precioso.

Los labiales que no pueden faltar en tu neceser

Los labiales son un básico imprescindible en nuestra rutina diaria de belleza. Ya sea para ir a trabajar, para una tarde de shopping con amigas o para ir a tomar algo, a todas nos gusta vernos monas y con tan solo el toque de un pintalabios, conseguiremos un efecto buena cara de forma inmediata.

Te enseñamos cinco que seguro que te van a encantar. Hay para todos los gustos, para que elijas el que mejor se identifique con tu personalidad o para que arriesgues con algo diferente: desde un clásico rojo pasión perfecto para esos días donde te apetece acaparar todas las miradas; un color nude ideal para el día a día; un tono rosita perfecto para una cita romántica; un tono burdeos súper especial para una noche de cena o fiesta y, por último, un tono tierra muy cool para las más atrevidas.

Sigue bajando hasta nuestra galería, te enseñamos los favoritos que hemos seleccionado para ti. Descubre marcas, precios y tonos exactos… ¡No te los puedes perder!