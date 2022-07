La semana pasada, Atresmedia provocaba un terremoto en los cimientos de Mediaset al anunciar que se había hecho con el fichaje de Sonsoles Ónega, hasta ese momento estrella de la cadena rival por presentar ‘Ya es mediodía’. El mismo 11 de julio que se anunció su cambio de cadena, fue también el último día de trabajo de la presentadora al frente de su programa, que se marchaba a disfrutar de un tiempo de descanso a la espera de iniciar un nuevo proyecto en su nueva casa de cara a la próxima temporada. Un anuncio que dejó en shock incluso a sus propios compañeros de programa y de pasillos de Mediaset, especialmente porque su salida ha provocado un reajuste de fichajes y cambios de presentadores que no ha terminado de ajustarse hasta este mismo lunes con Joaquín Prat debutando en su programa.

Pero ahora se ha conocido que Sonsoles Ónega no ha tenido mala fe a la hora de negociar su salto a Atresmedia, sino que se vio forzada a tomar esta decisión por lo jugoso de la oferta y que tuvo tan solo 48 horas para decidir un cambio de rumbo profesional que no todos han recibido con su misma alegría. Tal y como ha informado ‘El Mundo’, Sonsoles Ónega negoció su nuevo contrato tan solo dos días antes de ser anunciada como nuevo fichaje estrella de Atresmedia, lo que le dejó sin tiempo de maniobra para hacer las cosas como se esperaba, entre lo que destaca despedirse de su público como cabría esperar y no como lo hizo.

Desde el citado medio, fuentes cercanas a Sonsoles Ónega han querido dejar claro que “ni ha negociado a espaldas de Mediaset ni ha traicionado a nadie”. Este salto a la cadena rival, aunque fue toda una sorpresa, no implica en sí una traición por parte de la presentadora, pero tampoco de la cadena: “Tampoco es verdad que Atresmedia haya ido a pescar a la competencia para hacer daño, se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia y ella ha aceptado. La sorpresa fue que estaba disponible… pero eso ha sido todo”, declaran desde su entorno para defenderla de las acusaciones que se han vertido desde que se conociese que dejará de aparecer en Telecinco para afrontar nuevos retos en la competencia.

Así, no existieron reuniones secretas entre Sonsoles Ónega y la cúpula de Atresmedia en semanas previas, sino que 48 horas antes de dar a conocer su fichaje se le ofreció un proyecto y ella aceptó de buen grado. Un trabajo que la pondrá de nuevo frente a las cámaras con un formato del que aún no se han dado más detalles, tan solo que habrá que esperar a la próxima temporada para poder descubrir cuál es el proyecto que se convirtió en una oferta imposible de rechazar para la presentadora. Así Fernando Ónega, padre de la presentadora, consultado por ‘El Mundo’: “Yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto en su carrera, a los 45 años. Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo».

Pese a ello, Sonsoles Ónega no lo ha tenido fácil, pues ha sido una decisión “durísima”, pues da vértigo dejar la cadena en la que ha trabajado los últimos 14 años: “Ha sido su cadena durante mucho tiempo, allí ha aprendido muchísimo y deja también un montón de amigos”, destacan desde su entorno, que tratan de restar hierro a la controversia generada por su cambio de cadena.