Roberto Leal: "Mis hijos se han acostumbrado a verme en la tele"

Roberto Leal (44 años) es otra de las caras conocidas que se han convertido en protagonistas del nuevo número de SEMANA. El presentador de television, que acaba de estrenar 'El Desafío', habla con SEMANA de su innegable éxito en Antena 3. En el plató de este programa coincide precisamente con Chenoa (48 años), que es concursante, y que actualmente presenta la nueva edición de 'Operación Triunfo'. Su sucesora y de la que habla con cariño: "No hay nadie más 'OT' que ella", reconoce en las páginas del nuevo número de SEMANA.

Roberto Leal se sincera con SEMANA en su nuevo número

Aunque está al frente de 'Pasapalabra', uno de los programas de más éxito de audiencias de la televisión, Roberto Leal no se conforma con un único proyecto. Eso le ha llevado a aceptar también presentar 'El Desafío', un proyecto que disfrutar al máximo. Y sus hijos, Lola, de seis años, y Leo, de dos, ya son más conscientes de que su padre es famoso. De eso precisamente habla Roberto Leal en la entrevista que ofrece a SEMANA y que podrás leer desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ: "Mis hijos han normalizado que trabaje en la tele", ha declarado el presentador de televisión.

De sus hijos cuenta precisamente cómo han vivido sus proyectos en Antena 3: "Mi Lola ve el programa, Leo no. El desafío real es controlar al niño. El arranque de 'Pasapalabra' fue muy intenso para mí porque me cogió en pandemia y Lola decía que era muy pesado con 'Pasapalabra', porque me veía hacer el rosco en casa. Se enganchó a 'El Desafío' la temporada que estuvo Jesulín de Ubrique, le gustaba como hablaba Jesulín porque le recordaría a mí, se sentía como en casa. Ya lo tienen normalizado", ha declarado en el interior del nuevo número de tu revista favorita de corazón.

La presencia del presentador en la tele ya no sorprende a sus hijos

Lee al completo la entrevista de Roberto Leal en SEMANA, que está a la venta desde este miércoles en tu kiosco y supermercado más cercano. Ponte al día de toda la actualidad de la crónica social desde ya. ¡Corre a por tu ejemplar y conoce todo lo que piensa el presentador de televisión acerca de su triunfo en televisión y del éxito de la nueva edición de 'Operación Triunfo'! ¿Qué piensa del papel de Chenoa como presentadora? ¿Está viendo la edición?