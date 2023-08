Como prácticamente ocurre a diario, José Antonio Avilés ha reaparecido en el plató de Así es la vida. Lo ha hecho para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, entre los que está el aborto de Chabeli Navarro al quedarse embarazada de Bertín Osborne. Un asunto que ha copado titulares en las últimas semanas y que sigue siendo uno de los más aclamados en las parrillas televisivas, motivo por el que el colaborador se ha enfrentado en pleno directo a José Manuel Moreno, abogado de la protagonista.

El tertuliano se ha mostrado totalmente cansado por la actitud del letrado, que prefiere no responder a las preguntas de sus compañeros de profesión ni a las de Sandra Barneda: "Voy a ser muy claro. ¿Sabe por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando usted a lo que le da la gana", indicaba. Un ataque en toda regla al que el aludido también ha querido contestar: "Claro, respondo lo que quiero".

El momento tenso de José Antonio Avilés con Sandra Barneda

Sin embargo, y lejos de sacar la cara por José Antonio Avilés, la presentadora ha querido ponerse en la piel del abogado: "Te voy a pedir que no hables en mi nombre (…) Respeta al abogado, que está haciendo su trabajo. Te pido por favor que le hagas preguntas, si no quiere responder, no hay una mala respuesta sino una mala pregunta", pronunciaba la maestra de ceremonias.

Ante esta actitud reacia por parte de Sandra Barneda, el exconcursante de Supervivientes ha quedado completamente descolocado al asegurar que había respetado en todo momento al letrado. Pero lo cierto es que los intentos de convencer a la comunicadora por parte del tertuliano no han sido suficientes para ella: "No, en el momento en que te estás metiendo con su profesionalidad, nuestra misión es pregunta y de las respuestas sacar conclusiones".

José Manuel Navarro, el gran apoyo de Chabeli Navarro

Sea como fuere, ni la presión ejercida por parte de José Antonio ha servido para que José Manuel Navarro dé su brazo a torcer en su férrea postura de defensa hacia Chabeli Navarro. El abogado tiene claro que no dirá nada de manera pública que pueda afectar a su clienta, aunque sí ha arremetido contra Teresa Bueyes: "El código deontológico dice que si yo soy el letrado no puedo irme de fiesta con la parte contraria", confesaba, haciendo referencia a la actitud de la que fuera letrada de la sevillana, la cual para él es un tanto cuestionable.