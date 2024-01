Mónica Cruz conquista al jurado en su estreno en 'El Desafío'

Mónica Cruz se ha estrenado este viernes con su primer reto en 'El Desafío': aprender a tocar la marimba, un instrumento hasta ahora desconocido para ella, con el que ha acompañado a Ana Mena sobre el escenario. Un desafío que ha superado con nota, según las valoraciones que ha recibido del jurado formado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura.

Monica Cruz se ha enfrentado a su primer "desafío" en el programa de Antena 3. La hermana de Penélope Cruz ha tenido que aprender a tocar un instrumento desconocido para ella, la marimba, para interpretar el tema de Ana Mena 'Música ligera' junto a la artista.

Durante los ensayos, Mónica Cruz confesaba estar nerviosa ante su reto: "Soy muy perfeccionista y lo quiero todo el primer día". "Te enfrentas a una cosa que no sabes, que no has tocado en tu vida, pues me agobio... Mi mayor virtud es que soy muy pesada… ensayar, ensayar y ensayar", añadía. Además, para sumarle mayor dificultad a la prueba "cada clase lo hemos complicado un poco más", explicaba el coach antes de la actuación de la actriz.

La concursante ha querido pedir perdón a Ana Mena antes de enfrentarse al reto. Sin embargo, después de su actuación, Mónica ha recibido los aplausos y felicitaciones de sus compañeros y de los miembros del jurado.

Pilar Rubio aplaude la actuación de Mónica Cruz

"Me ha parecido muy complicado. He estado sufriendo contigo, pero ha sonado muy bien. A mí me ha gustado, me ha parecido fabuloso", le decía Pilar Rubio. "Dentro de la dificultad, estamos en 'El Desafío' y todas las pruebas son difíciles, pero, he visto, que en una prueba musical no te lo has pasado demasiado bien", matizaba Juan del Val, aunque reconocía que "ha sonado bien". "Es complicadísimo, cómo no iba a estar concentrada. Ha sonado súper bien, es un buen desafío, lo has hecho muy bien, Mónica", añadía Santiago Segura.

Finalmente, Ana Mena también felicitaba su actuación: "Si le sirve de algo al jurado, lo he escuchado todo perfecto, no ha habido ninguna nota que me haya desentonado para nada de Mónica. Ha estado súper acertada con el tiempo. No nos ha desconcentrado en ningún momento. Todo correcto y ha sido un placer estar contigo". Unas palabras de ánimo que Mónica Cruz ha recibido emocionada y muy agradecida.

"Ha sido una experiencia increíble", confesaba Mónica Cruz a los medios antes de su estreno en 'El Desafío. "Para mí ha sido un desafío personal. Lo dije desde el primer día que me vi ahí y vi de qué iba la movida. Bueno, ya sabía, pero cuando estás dentro ya es otra historia. Y ha sido una experiencia increíble", añadía.

Mónica Cruz ha comenzado así, con buena nota, su nuevo reto profesional sin querer desmentir ni confirmar su supuesta relación sentimental con Alejandro Sanz. "Yo es que ya sabéis que nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así", respondía a los periodistas cuando le preguntaron si el artista le había ayudado cuando le ha tocado aprender algún instrumento musical.

Recordemos que el pasado 18 de diciembre Alejandro Sanz celebró una gran fiesta para celebrar su 55 cumpleaños. Y, gracias a la fiesta de cumpleaños del artista, se descubrió la amistad "especial" de Mónica Cruz y Alejandro Sanz.