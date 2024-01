Miguel Ángel Silvestre destapa en 'El Hormiguero' un dato 'prohibido' de su nuevo restaurante

‘El Hormiguero’ ha continuado con sus emisiones diarias, esta vez de la mano de Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella. El actor y el director se han presentado en el plató de Antena 3 para desvelar algunos detalles sobre su último proyecto juntos: la segunda temporada de ‘Los enviados’. Una serie que resultó ser un rotundo éxito en su primer lanzamiento y de la que ahora se espera lo mismo o incluso algo mejor en su segunda entrega. Sin embargo, el mítico protagonista de ‘Sin tetas no hay paraíso’ también ha aprovechado para hablar sobre otros asuntos de su vida, como por ejemplo de ‘Rhudo’. Su nuevo restaurante con Paco Roncero, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y Álex González es todo un referente ya dentro de nuestras fronteras, y no es para menos.

Como miembro del Club Platino de ‘El Hormiguero’ dadas sus continuas visitas al programa, Miguel Ángel Silvestre se ha sincerado sobre este proyecto profesional. Su estrecho vínculo amistoso con Pablo Motos ha hecho que el artista hable largo y tendido sobre cómo surgió la idea entre estos numerosos rostros conocidos.

Así surgió el nuevo restaurante de Miguel Ángel Silvestre: todos los detalles

Todos ellos coincidieron en el Casino de Madrid y se sentaron a hablar sobre cómo sería el restaurante perfecto que aún no está creado. A raíz de esa idea hicieron una puesta en común que finalmente han conseguido hacer realidad, aunque por ahora no ha tenido lugar su apertura. Aún así, se espera que acudan famosos de toda índole a su estreno para apoyar a los creadores y también la buena gastronomía que todos ellos han defendido a capa y espada.

Como no podía ser de otra manera, a Pablo Motos le han surgido algunas dudas sobre este misterioso restaurante. Entre ellas, si posee una “habitación secreta” a la que no pueda acceder cualquier persona. Algo que Miguel Ángel ha admitido: “Hay una sala que nadie conoce. No me dejan hablar de ella, pero tiene ascensor directo desde el parking”, ha asegurado. Su explicación ha provocado la risa inmediata del presentador, que dejaba entrever que a su invitado podrían regañarle el resto de sus socios al destapar ciertos datos hasta ahora ‘prohibidos’.

Sea como fuere, lo cierto es que Silvestre ha permanecido en todo momento con una sonrisa de oreja a oreja ante esta nueva etapa de su vida. No hay duda de que al actor le hace plenamente feliz este proyecto con el cual se acerca aún más si cabe a su nueva novia, Rebeca Toribio. Y es que, ella es la creadora del restaurante ‘Superchulo’ en Madrid. Un negocio que poco a poco ha ido creciendo hasta el punto de contar con 40 trabajadores y unos dos mil clientes al día a quienes apasiona su ‘rainbow food’, es decir, cocina basada en la sostenibilidad.