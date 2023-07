'Mía es la venganza' finaliza para siempre sus grabaciones: “Ojalá las cosas hubieran sido distintas”

12 de junio de 2023. Hace un mes que llegaba a Telecinco su nueva y prometedora apuesta para las tardes del canal: ‘Mía es la venganza’. Una serie diaria que intentaba replicar el éxito que tuvieron otras como ‘Yo soy Bea’. Hace unos días, saltaba una noticia que dejaba a los seguidores de la serie protagonizada por Lydia Bosch sin aliento: la cadena había interrumpido provisionalmente sus grabaciones en el episodio 110 para valorar qué hacía en el futuro, viendo las bajas audiencias que consigue día a día la ficción. Ahora, SEMANA ha podido saber que la producción de la serie se ha cancelado definitivamente, sin expectativas de un retorno.

Ha sido Pedro Valdezarate, el responsable de foto fija de la serie, el encargado de confirmarlo: “Han sido siete meses de trabajo, pero han pasado volando. El hecho de haber sido cancelados a las tres semanas de emisión me deja con la sensación de apenas haber mostrado el gran trabajo que hay detrás de las cámaras. Es una pena que este proyecto de Aurora Guerra para el que fui reclutado como tantos compañeros, acabe así”, confesaba en una misiva llena de emoción.

La escribía ayer, después de haber vivido oficialmente el último día de rodaje con el equipo. La serie ya ha terminado oficialmente sus grabaciones para siempre. Así las cosas, se espera que Mediaset continúe con la emisión de los capítulos ya grabados que restan a su actual temporada, más de 100, de los que solo se han emitido 25. Y es que la serie estaba pensada para mantenerse durante tres temporadas en la cadena principal del grupo. Ahora la incógnita está en saber si continuará su camino en las tardes de Telecinco o, con la llegada de la nueva temporada, dará el salto a otra cadena del grupo como Divinity.

Lo cierto es que la producción de Mediaset España en colaboración con Alea Media no ha obtenido los resultados que esperaban ambas partes de ella. Su estreno no fue nada prometedor, conquistando a poco más de 1 millón de espectadores y un 9,7% de cuota, aún con ‘Sálvame’ en emisión. Cifra que ha ido cayendo día a día hasta marcar un ínfimo 6,5% de share en su capítulo número 20, el pasado viernes 7 de julio. Unas cifras de audiencia que no hacen más que respaldar la decisión de la nueva directiva de terminar definitivamente con la ficción. “Ojala las cosas hubieran sido distintas”, ha dicho su creadora, Aurora Guerra.