Manuel Cortés y su duro reproche a Isa Pantoja: "Mi padre se ha muerto y tú no me has llamado"

Manuel Cortés ha sido uno de los grandes protagonistas de la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. El artista e hijo de Raquel Bollo acudió como eliminado y logró unos muy buenos datos en cuanto a audiencia se refiere, pero ¿qué pasó para que copara titulares y alcanzara todas las miradas también en redes sociales? Enfadado con la productora y con la edición de los vídeos del programa, comenzó cargando contra el reality. "¡Qué facilidad! Viendo estos vídeos, ahora mismo estoy en shock. Mi concurso no se ha basado solo en discutir con Asraf, creo que he sido con el que menos ha discutido", dijo. Aunque estas palabras y tensión tan solo fueron un preámbulo de lo que estaba por venir en el plató.

Los dardos solo estaban a punto de empezar. Manuel Cortés tenía claro qué quería decirle a su prima y no pensaba quedarse con nada en el tintero. "Seguro que en el encuentro de mi madre con Asraf, no jugaría a desestabilizarme y a hacerme daño como tú me lo hiciste a mí", dijo al comienzo. Era poco después cuando dijo que alguien de su entorno le había advertido sobre Asraf, eso sí, dejó claro que no era Kiko Rivera. Isa Pantoja, por su parte, no le dio ninguna credibilidad. "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", aseguraba Manuel, declaraciones que dejaban helada a Isa Pantoja: "Me parece un golpe muy bajo que me digas eso".

El hijo de Chiquetete sacaba de nuevo la artillería pesada, cargando de nuevo contra ella. "Pues si te parece un golpe muy bajo, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ahora se podrá vender lo que quieran, pero yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí ni me has llamado ni me has hablado. Y mi padre se ha muerto, y tú ni me has llamado, ni me has hablado. Ni has ido a acompañarme al entierro de mi padre, que para eso eres mi prima", decía visiblemente enfadado.

La hija de Isabel Pantoja le pedía a su primo que supiera separar el concurso de su vida personal y le recordaba momentos de su vida en los que él, según su versión, no había estado a su lado. "A mí no me puedes reprochar eso, porque yo también te he necesitado en muchos momentos y te has postulado del lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño. Esto no es nuestra vida personal, esto es un concurso, Manuel", espetaba Isa Pantoja.

Aunque estas no eran las únicas aristas que entraban en conflicto. Raquel Bollo salió en defensa de su hijo, acusando a Isa Pantoja de haber precipitado la salida de Manuel Cortés. La colaboradora de televisión considera que Isa ha sido la culpable de todo: "Cuando tú le dijiste a Asraf lo que le dijiste, esta señora dijo: 'uy, lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no'. Y ahí se cargó tu concurso. ¡Ella! Tú ( señalando a Isa), que sabes mucho de televisión, se la estás metiendo doblada", dijo Raquel Bollo señalando a Isa Pantoja.