Al escuchar el testimonio de su madre, a Frigenti se le han subido los colores. No ha ocultado que sentía vergüenza. Por ello justificaba sus palabras. En primer lugar, alegaba que la llamada de su progenitora se produjo mientras se veía en mitad de una batalla con Belén Esteban en directo, con lo que su madre solo quería defenderle. En segundo lugar, admitía tener parte de culpa en el estado de nervios de su madre. «La culpa de esto la tengo yo por darle demasiada información., Si la lamo para desahogarme porque estoy malo y me desahogo al final la estoy intoxicando» , decía.

«Ella quiere ayudarme y no me ayuda y no voy a volver a hablar», zanjaba un avergonzado Frigenti. No ha logrado evitar las palabras de sus compañeros, quienes han reaccionado de inmediato. Lydia Lozano pedía disculpas si con sus palabras había ofendido a alguien. Laura Fa, por su parte, dejaba claro que no hay «ningún complot» para hundir a Frigenti. Y Rafa Mora hacía un polémico comentario: «El verdadero castigo de tu madre es tenerte a ti como hijo, Miguel». Un zasca en toda regla que ha logrado dejar al colaborador paralizado y con menos ganas aún se seguir hablando sobre asuntos familiares. Lección aprendida. No volverá a hablar con su madre sobre temas de trabajo.