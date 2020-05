Lara Álvarez se ha emocionado al escuchar el durísimo testimonio de Elena sobre su infancia en los Cayos Cochinos. La madre de Adara Molinero se sometía al ‘Puente de las emociones’ en el reality. Allí ha revelado los episodios más traumáticos de su vida, y que forjaron para siempre su carácter.

Elena narraba lo difícil que fue su infancia, en la que sufrió maltrato por parte de su madre. «Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un pequeño defecto, que era que no sabía explicarse. Era disléxica y tenía falta de concentración. Su mamá no lo entendía. Pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que hiciera las cosas bien».

Elena confiesa que fue víctima de maltrato de niña

«Ella no se dio cuenta de que cada correazo que me daba hacía que me hiciera más pequeña y dejara de existir y creciera en mí un monstruo que me atormentaba continuamente y me dijera que no podía hacer nada», narraba la madrileña con apenas un hilo de voz. Se ha mostrado completamente destrozada al rememorar que su madre le pegaba. «No hay culpables. Cuando no se entiende lo que pasa o piensas que la forma de educar es la más correcta no hay culpables».

Elena ha explicado que a pesar de lo vivido no guarda rencor a su progenitora. «Llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma. La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en casa fui yo por no darme cuenta antes de lo que pasaba y no he hablado con vosotros de esto nunca, pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido. Como madre soy muy culpable», confesaba.

La concursante ha explicado que le pesan los errores que ha cometido. Porque este asunto ha influido también en la vida de sus hijos y ella ha admitido que no lo ha hablado con ellos. «Escuchar por la televisión cómo mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona y yo haberlo permitido…».

Lara: «No tenía ni idea»

Sus palabras emocionaban a Lara Álvarez quien, tras escuchar su testimonio, no podñia reprimir sus lágrimas. «Es muy duro lo que has contado. Perdonad, yo no tenía ni idea, Elena…». Visiblemente emocionada, a la presentadora le costaba hablar.

«Siento vergüenza de mí misma por haber llenado un hueco de mi soledad, separada y con dos hijos muy pequeñitos. Acabé estando con cualquiera», añadía Elena. «Los padres no se sustituyen. Un padre es un padre. Una madre es una madre y el que venga tendrá que respetar y meterse la mano en los huevos».

«Realmente me arrepiento de eso», insistía. «Podíamos haber sido más felices». Lara le ha dicho: «Ese perdón igual está mas cerca de lo que tú piensas».

«Me he quitado un gran peso de encima»

«Me pesa mucho mi negatividad y eso que me he descargado de mucha. Soy una persona muy negativa. Y con lo que yo he avanzado…. Ya no soy tan negativa como antes, pero la gente lo sigue viendo», ha manifestado. «Este tiempo en la isla me he quitado un gran peso de encima, soltando y adquiriendo otra energía, otra forma de sentirme. Yo ya había superado mucho. Hacía mucho tiempo que no lo contaba. Espero que esto se quede atrás y que mi familia por contar esto no se enfade. Es mi vida», concluía.

Al terminar la prueba, Lara se fundía en un cálido abrazo con Elena. «Muchísimas gracias por abrirte así con nosotros, Elena. Ahí espero que hayas dejado toda esta mochila que nos has contado para que termines con una fuerza insuperable este ‘Supervivientes», le decía.

La reacción de Adara: «Tengo el estómago revuelto»

Minutos después de que su madre se confesara en las costas de Honduras, Adara comentaba qué le habían parecido sus declaraciones. «Madre mía, tengo el estómago súper revuelto. He flipado totalmente. Mi madre ha contado poquísimo, una pincelada de lo que fue su infancia y ha sido muy valiente pero bueno, espero que todas esas huellas que le dejaron tas feas ojalá las pueda dejar allí y todos esos recuerdos tan feos», admitía en un directo en su cuenta de Instagram. «Ha sido fortísimo porque son temas que yo viví. Yo he vivido temas muy fuertes en mi infancia y nunca lo conté en ‘Gran Hermano».

La hermana de Elena: «Adoramos a nuestra madre»

En plató, Cristina, la hermana de Elena comentaba las desgarradoras declaraciones. «Tenemos unos padres maravillosos», aseguraba. «Nosotros adoramos a nuestra madre».