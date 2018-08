La monumental pelea de Terelu Campos con Oriana por su hija

Terelu Campos ha vuelto al plató de ‘Sálvame’ después de pasar unos días intensos en el hospital Nisa Pardo de Aravaca en Madrid por la operación de estética de su hermana Carmen Borrego. Pues bien, su vuelta no ha podido ser más tensa. Y es que se ha reencontrado en el plató con una de las grandes amigas de su hija Alejandra Rubio, Oriana, con la que no había coincidido por el momento.

[Terelu Campos recibe la felicitación más especial: la de su hija Alejandra Rubio]

Todo empezaba cuando Kiko Hernández le preguntaba a Terelu conocía a Oriana. La colaboradora de televisión respondía: “Yo nunca he coincidido con ella, pero Oriana sí tiene relación con mi hija”, empezaba explicando a su compañero Kiko, que se convertía este jueves en el presentador de ‘Sálvame’.

Oriana, sin dudarlo, ha atacado a Terelu Campos: “Ella ha sido la primera que ha dicho aquí que nosotros somos mala compañía…”. La colaboradora ha estallado: “Oye, no, no, de mi hija no, pero vamos, que de mi hija cojo la puerta y me voy. Estoy contando hasta mil”, declaraba Terelu muy enfadada.

[Oriana Marzoli, cuarta concursante confirmado de ‘GH VIP’]