Del amor al odio solo hay un paso. Este dicho lo lleva por bandera Jorge Javier Vázquez. Durante las primeras apariciones de Rocío Flores, la defendía y la cuidaba con uñas y dientes. Pero con el paso del tiempo, la relación entre presentador y la hija de Rocío Carrasco ha ido en decadencia hasta el punto de que ambos se han tirado los «cuchillos» en más de una ocasión. Jorge Javier Vázquez ha tildado a Antonio David Flores como ‘el penas’, mote con el que deja clara su intención de hacerse la víctima. Precisamente estas palabras han sido las que han hecho estallar a Rocío Flores, quien no ha desaprovechado la oportunidad y le ha contestado, no siendo esta la primera vez que lo hace. La joven está cansada de este tipo de ataques por parte del comunicador y se ha dirigido a él: «Pena me das tú a mí». Ahora, el presentador de ‘Sálvame’ le responde con dureza: «Me estoy dando cuenta que muy chunga para lo joven que es».

El presentador le avisa de que está en la tele gracias a ser la ‘hija de’ y la ‘nieta de’

Jorge Javier Vázquez quiere recalcar que está en la televisión por «ser la hija de Rocío Carrasco y la nieta de Rocío Jurado. Trabaja en la tele por eso, que no se le olvide. Que si solo fuera la hija de ‘El penas’ no estaría en la tele». Aunque asegura que no quiere meterse «en muchas honduras», sí que le pide que a ella no le de pena nada de él: «Cariño, que no te de pena. Tú tranquila, que no me va mal en la vida. A mí lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo».

El presentador ha enumerado algunos de los motivos por los que hace esta dura declaración: «Sinceramente, que tiene a las mujeres de su casa… primero a la que era su mujer pasando hambre y pasándolas canutas en ‘Supervivientes’ mientras él estaba con otra y él cobrando. Y ahora te tiene a ti trabajando, intentando justificar la vida que él hace y haciéndote pasar por un bochorno que a mí me parece tremendo. Que si fuera un verdadero padre lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar porque yo a la gente que quiero, la protejo. No la veo machacada en un sitio«, cuenta.

El enfado de Jorge Javier tras las palabras de Rocío Flores

Jorge Javier hace hincapié en las palabras de la joven, en los que se refiere como el presentador como que le da pena: «De verdad, que no te dé ninguna pena. Fíjate, soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro en Madrid de miércoles a domingo en el Reina Victoria… Yo a tu edad no había hecho una carrera, pero sinceramente yo lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram. Tampoco mucho más», ha seguido relatando Jorge.

También ha querido hacer referencia al hecho de que su hermano, David Flores, se haya quedado con Olga Moreno tras su separación con Antonio David Flores: «Y mira, te voy a decir otra cosa que estoy pensando. Se os llena la boca hablando de la familia y de la importancia de la misma. Pues mira chica, a mí me parece que tú que estás continuamente diciéndole a tu madre que llame a tu hermano. Yo lo que jamás dejaría es que mi hermano se fuese con la exmujer de tu padre. Se quedaría conmigo. Eso es lo que haría yo«, ha sentenciado Jorge Javier Vázquez.