Quién es Javier Fernández, el nuevo concursante de 'GH VIP'

Javier Fernández promete ser una ficha indispensable en 'Gran Hermano VIP 8'. Su entrada en el concurso de Telecinco puede suponer una ruptura de las dinámicas internas y los 'amiguismos' que ya se han ido consolidando tras la primera semana de emisión. Del nuevo inquilino de la casa de Guadalix poco se sabe. No en vano, su trayectoria profesional nunca ha estado vinculada a la actualidad rosa ni ha protagonizado ningún escándalo. A nivel profesional, es uno de los mejores representantes de nuestro país, reconocido mundialmente. Te desvelamos quién es.

Javier Fenández, el rey del patinaje artístico

Tiene 32 años y es originario de Madrid. Javier Fernández se ha convertido en el nuevo concursante oficial, el número 17, de la octava edición de Gran Hermano 8. Aunque es primo segundo del exportero Iker Casillas, nunca ha estado en el foco mediático. Con su familiar comparte su amor por el deporte, pero, en su caso, él enfocó su carrera al mundo del patinaje artístico, donde ha acumulado innumerables premios y reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Desde pequeño, Javier Fernández tenía claro que su vida era el patinaje. Y lo que comenzó siendo un hobby terminó por convertirse en su profesión. Sus primeros pinitos los hizo en el Club Igoo, en la localidad madrileña de Majadahonda, donde empezó a despuntar de entre sus compañeros de faena. Poco a poco se fue reafirmando en esta disciplina, participando en diferentes campeonatos nacionales y europeos.

"Si no es de las más difíciles competiciones a las que me he enfrentado, es la más complicada"

En la categoría junior, el joven se alzó como tres veces campeón de España. Sin embargo, no fue hasta 2014 que logró obtener el mayor éxito de su carrera hasta el momento, ya como senior: ser campeón del mundo de patinaje artístico. Un logró que revalidó al año siguiente, en 2015. En los dos campeonatos mundiales siguientes, logró la medalla de bronce. Ya como adulto, ha sido ocho veces campeón de España entre 2009 y 2017, a excepción del 2010, que quedó segundo.

El rey del patinaje, como le bautizaron, también participó en los Juegos Olímpicos. Nunca se ha llevado el oro, pero sí el bronce, que logró en la cita olímpica de 2017-2018. "Es un reto. No soy persona de 'realities' pero esta vez algo me ha nacido por dentro para decir ‘venga’. Creo que va a ser inolvidable para mí el estar dentro de la casa. Si no es de las más difíciles competiciones a las que me he enfrentado, es la más complicada", declaraba cuando se hizo oficial el anuncio de su participación.