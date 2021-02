«Se siente sola a la hora de organizar la boda. Conmigo puede contar absolutamente para todo», ha afirmado sobre Isa Pantoja.

Hay una fecha clave en el calendario del clan Pantoja que podría propiciar un encuentro entre sus distintos miembros. El próximo 26 de junio, Isa Pantoja se dará el «sí, quiero» con su prometido, Asraf Beno. En medio de una auténtica guerra familiar, todas las miradas están puestas en lsabel Pantoja. ¿Acudirá al enlace? ¿Acompañará en este gran día a su hija? Irene Rosales se ha manifestado al respecto.

«No sé si Isabel Pantoja va a ir a la boda. Yo creo que no va a ir. Igual me llevo una sorpresa», ha afirmado la colaboradora en ‘Viva la vida’. Está casi complemente segura de esta decisión, incluso se ha atrevido a indicar algunos motivos de su posible ausencia. «No sé si será por el tema Kiko, por el tema Dulce. No sé, la verdad».

La colaboradora ha confirmado que está ilusionada con la noticia y que actualmente mantiene una buena relación con su cuñada. «De hecho he estado esta semana hablando con ella bastante». Unas conversaciones en las que aprovechó para tenderle su mano en todo lo relacionado con el enlace. «Me llevé un rato hablando ello porque se siente sola a la hora de organizar la boda. Conmigo puede contar absolutamente para todo».

Irene ha aclarado que en un momento sintió un cierto reparo en ofrecerle su ayuda por si Isa pensaba que deseaba apartarla de su madre. Algo que, por supuesto, ha negado que así sea. «Claro que me siento con la confianza para elegir con ella lo que haga falta». Respecto a una posible ceremonia que se prolongue durante tres días, Irene añadía lo siguiente: «Me da mucha tristeza que ella tenga que poner la boda en tres días para que la gente vaya».

Kiko será el padrino

«Kiko quiere ir a la boda de su hermana vaya quien vaya», ha asegurado con rotundidad Irene. «Para mí no hay motivo ninguno para que no vaya. Es un día en el que la hermana tiene que ser la más feliz del mundo». La joven, por su parte, confesó que le gustaría reunir a todos los miembros de su familia durante el enlace en el que su hermano la llevará al altar.

Tal y como ha definido Irene, una boda es un momento muy destacado en la vida del cualquier persona y, por tanto, Isa «la debe de vivir bonita». La joven se sentará este sábado en el ‘Deluxe’ donde seguro que dará nuevos detalles sobre el «sí, quiero», también tratará a fondo la mediática guerra familiar. “Aunque no sea una pelea mía, también me afecta. Y ahora que parecía que estaba la cosa más tranquila, yo pago el pato», ha afirmado en el avance del programa. “Cada uno tiene su parte de culpa. Parece un partido de fútbol: un punto para mi hermano, cero puntos para mi madre”.