Los problemas derivados de la convivencia están empezado a causar estragos dentro de ‘Secret Story’. Sin embargo, el paso del tiempo ha provocado un inesperado acercamiento entre dos concursantes que comenzaron el concurso de la manera más tensa posible. Canales Rivera y Cynthia Martínez han tomado la decisión de enterrar el hacha de guerra y darse una oportunidad dentro de la casa más vigilada de la televisión.

Cansada de la tensión que había entre ellos a lo largo de esta semana, Cynthia Martínez ha dado el primer paso en acercarse a Canales Rivera para poder entablar una conversación y enterrar los fantasmas del pasado. «No le voy a dar más bola a eso, bastante se sufrió«, se justificaba el diestro para no entrar a hablar de los detalles de su supuesta relación.

Después de haber solucionado las cosas con su pareja, lo cierto es que Canales Rivera ha entrado en la casa de ‘Secret Story’ dispuesto a dejar de lado la mala relación que podía tener con Cynthia Martínez. El primo de Kiko Rivera se ha propuesto conocer a todos y cada uno de los concursantes, algo que ha provocado que la tensión con la modelo se haya rebajado. «Lo que pase aquí es aquí, cuando salga lo arreglaré o lo intentaré arreglar yo«, sentenciaba el sobrino de Paquirri. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado claro que su reencuentro con la concursante tampoco «ha sido tan putada».

«Hay gente que entra con buena relación y se lleva fatal y nosotros mira«, decía Cynthia Martínez después de que ambos hayan acercado posturas hasta el punto de hacer la colada juntos. «Quién me iba a decir que te iba a dar yo tu ropa interior», expresaba entre bromas el torero. Este acercamiento no ha pasado desapercibido y era Alejandra Rubio quien expresaba su deseo desde el plató de que ambos concursantes terminaran juntos. «Me gustan mucho juntos, creo que hacen buena pareja», comentaba la hija de Terelu Campos. Por su parte, Alba Carrillo compartía con la audiencia su deseo de que Canales y Martínez terminarán haciendo «edredoning».

Cynthia Martínez entró en ‘Secret Story’ convencida de que tenía una conversación pendiente con Canales Rivera en la que le hubiera gustado que él «acepte su parte de culpa» para poder tener una relación cordial dentro de la casa. Sin embargo, el diestro dejaba claro que por su parte estaba totalmente «perdonado y olvidado«.

Cynthia Martínez habla del supuesto «affaire» que mantuvo con Canales Rivera

Desde el primer momento, Canales Rivera sabía que Mediaset iba a tomar la decisión de emparejarle con Cynthia Martínez dentro de la casa de ‘Secret Story’. «Mis apellidos pesan. Los que se acercan y luego lo cuentan, a mí me parece una falta de todo. Con esto no digo que yo sea un santo, pero lo otro me parece peor. Hay que saber estar. Es una cuestión de principios… El carro esta para subirse, así que todo el que se quiera subir al carro que disfrute y que se lo pasen bien», comentaba el hijo de Teresa Rivera.

En su entrada, Cynthia Martínez admitía que no le resulto fácil hablar públicamente de su noche de pasión y reconocía que llegó a tener ansiedad. «No lo pasé bien y tuve que salir por la imagen que se estaba dando. No lo disfruté», explicaba. Se conocieron, según la versión de Cynthia, hace 10 años. Lamenta que Canales Rievar no diera la cara y contara que pasó una noche con ella: «Si te han pillado con el carrito del helado, échale valor, cuéntalo y ya está». Desde que se destapó su fugaz encuentro, se le desmontó por completo el concepto que tenía del matador. «La imagen que tengo de él es que es una persona mentirosa, frívola y muy victimista».

De la misma forma, después de que Sofía Cristo sacara a relucir el tema, Cynthia Martínez volvió a hacer hincapié en que no tenía intención de robarle su ropa interior. «No fue un robo, se los dejó. Y el caso es que no tenía novia», aclaraba la exazafata de televisión.