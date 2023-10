Gustavo ha demostrado ser uno de los concursantes más fuertes de 'Gran Hermano VIP 8'. Quien fuera mano derecha de María Teresa Campos sigue semana tras semana evitando las eliminaciones y las polémicas que, en cambio, sí están protagonizando varios de sus compañeros. Ajeno a la controversia generada fuera de la casa de Guadalix por su entrada en el concurso, el también exchófer de la comunicadora, fallecida el pasado 5 de septiembre, se pronunciaba sobre las declaraciones de Edmundo 'Bigote' Arrocet. El programa decidía ponerle al corriente de su incendiaria entrevista y Gustavo, sin pelos en la lengua, se refería duramente sobre el exnovio de su jefa. Ahora, se ha desvelado lo qué piensa sobre una de las mujeres del clan Campos, Alejandra Rubio. Una opinión inesperada que no ha dejado a nadie indiferente.

Alejandra Rubio era la primera en tirar la piedra públicamente tras enterarse que la persona de confianza de su abuela iba a participar en 'GH VIP'. Muy molesta, compartía en 'Así es la vida' que, hasta el último momento, nadie le había informado de la noticia. Ni a ella ni a su familia. "Intuíamos por rumores esta posibilidad, pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él lo contara. Y fue el otro día, después del funeral que Gustavo se lo dijo a mi madre”, contó a mediados de septiembre en el programa que colabora.

La nieta de María Teresa Campos sembraba así la duda sobre los verdaderos motivos por los que Gustavo había entrado en la casa de Guadalix. Las suspicacias de Las Campos respecto a la participación de Gustavo en el 'reality' y lo que podría desvelar de ellas fueron aumentando hasta que la prima del chófer estalló y arremetió contra ellas. En especial contra Carmen Borrego y Terelu. "Todo el mundo le está juzgando sin todavía conocerle. No sé que podía hacer mi primo diferente para que nadie piense que tiene un trasfondo. Porque no es falso ni tiene un trasfondo", le defendía su familiar en una gala del concurso de Telecinco.

Ajeno a este cruce de acusaciones, Gustavo se ha sincerado como nunca sobre lo que piensa realmente de la hija de Terelu Campos, a quien ha dedicado unas sorprendentes palabras. "Alejandra me parece la más fuerte de las tres. Es súper lista, no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente", ha comenzado diciendo el que, hasta hace poco, era considerado por Las Campos como uno más de la familia.

También se ha referido a la madre de Alejandra Rubio con unas bonitas palabras que dejan entrever la lealtad por la que se rige cuando le toca hablar de las hijas de María Teresa. "Terelu una gran madre y dice mucho de ella que se lleve bien con Alejandro, el padre de su hija. Es generosa hasta decir basta. Una mujer en la que se puede confiar plenamente. Me ha ayudado mucho", ha confesado Gustavo. Sobre Carmen, e ha mostrado más receloso, aunque en ningún momento le ha dedicado una mala palabra: "Quizá es la más cercana nada más conocerla. Aunque no tanto como Terelu. Pero cuando las conoces, te das cuenta que las dos son todo corazón", ha sentenciado.