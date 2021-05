La hija de Ortega Cano ha atacado duramente a la colaboradora, amiga íntima de Rocío Carrasco: «No te metas en la relación con mi hermana».

Noche tensa en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Gloria Camila y Belén Rodríguez se han enzarzado en una fuerte discusión por sus discrepancias a la hora de hablar de Olga Moreno y por sus diferencias respecto a la hermana de esta, Rocío Carrasco.

El origen de la disputa tuvo lugar cuando la hija de José Ortega Cano defendía a la mujer de Antonio David Flores, quien ha celebrado su 22 aniversario con el malagueño en los Cayos Cochinos. «22 años y no me he separado en la vida, nunca», decía. Asimismo, hablaba de lo mucho que echa de menos a su hija: «¿Sabéis lo que son dos meses sin ver a tu niña de ocho años?». También explicaba que siempre ha procurado mantenerse alejada de la fama que rodea a su marido: «He hecho una revista a los 19 años de estar con él».

Gloria Camila: «A Olga le duele su marido»

«Olga se ha ido con una situación bastante difícil fuera. A cada uno le duele su marido. Y a Olga le duele su marido. Aquí hay que tener un poco más el lugar de Olga. Hay que tener sensibilidad y entender la situación de Olga», decía Gloria Camila, en defensa de la andaluza. «¿Tienes la percepción de que la gente no se puede poner en el lugar de Olga?», le preguntaba Jordi Gonzalez. La joven respondía: «Lo digo directamente a Belén… Sé que va a hacer alguna crítica, así que me adelanto».

«Si te pudieras en el lugar de tu hermana a lo mejor alguna gente te entendería», le contestaba la periodista. «Si no fueras tan comeculos, a lo mejor», le espetaba Gloria Camila. De inmediato, la colaboradora le ha parado los pies: «Olga, en mi vida te he faltado el respeto. No voy a consentir que ni tú ni nadie me falte el respeto en un plató. Si no tienes argumentos, no te dirijas a mí. A mí no me insultes. Una cosa es esgrimir argumentos para defender a Olga, pero que no me ataque a mí».

«La que lleva años atacado a la familia Flores eres tú«, insistía Gloria Camila. «Yo no ataco a ningún colaborador ni a ningún contertulio ni por defender ni por atacar. No voy a aguantar que esta señorita me ataque. Ni ella ni nadie, porque no lo he hecho con nadie nunca», sentenciaba Belén. «Olga está basando su concurso en el victimismo y en Rocío Carrasco. Ahora se está acordando de su hija de ocho años. Dice que no ha hecho una exclusiva hasta 19 años después de conocer a su marido, y es mentira. Ha hecho muchísimos falsos robados. Ha quedado demostrado. Y luego saca a Rocío Carrasco la versión antigua que ella se quedó… que Rocío Carrasco había intentado meter a Antonio David en la cárcel. Aquí lo que ha quedado probado y documentado con una sentencia y con documentos oficiales es que los únicos que han intentado meter a alguien en la cárcel han sido Antonio David y Rocío Flores con una denuncia falsa hacia Rocío Carrasco».