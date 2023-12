‘GH VIP 8’: Naomi se convierte en la ganadora por sorpresa

Tras la elección de Albert Infante como tercer finalista, Luitingo y Naomi se han enfrentado en un emocionante duelo final por conseguir el maletín de ‘GH VIP 8’, que finalmente - ante la sorpresa de todos- ha recibido Naomi Asensi de manos de Adara Molinero, la ganadora de la edición anterior de ‘GH VIP’.

Naomi Asensi se ha proclamado como la ganadora de 'GH VIP 8'. A pesar de que se incorporó al concurso un mes después que sus compañeros, tras el abandono de varios participantes, ha contado desde el primer momento con el apoyo de la audiencia, que con sus votos la han alzado como la gran triunfadora de la octava edición del reality.

El romántico reencuentro de Luitingo y Jessica Bueno

A pesar de que Luitingo no se ha llevado el maletín con los 70.600 euros de premio, el artista no ha perdido la sonrisa... El motivo, el cantante ha confesado que lo mejor que le ha pasado durante su estancia en 'GH VIP 8' ha sido conocer a Jessica Bueno. Jessica y Luitingo han protagonizado una bonita historia de amor que ha emocionado a todos los telespectadores de la octava edición de 'Gran Hermano VIP'.

Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, su bonita amistad se ha ido convirtiendo en algo mucho más intenso. Mientras el cantante ha confesado abiertamente su amor y adoración hacia Jessica Bueno, la modelo ha sido mas prudente para expresar sus sentimientos. Aunque finalmente ha confesado sentir "un amor de adolescente, tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca".

Tras la llegada al plató de Luitingo como finalista, la pareja ha vuelto a protagonizar un romántico reencuentro. "Yo la veo y pierdo el sentido", decía Luitingo. "Te quiero", le decía Jessica mientras se fundían en un tierno abrazo tras las bonitas palabras del cantante hacia ella. Marta Flich les preguntó entonces si iban a darle una oportunidad a su historia fuera de la casa. "Yo estoy enamorado hasta las trancas, tengo unos sentimientos muy reales. Me hace mucho bien, muy feliz", decía él y le decía algo a Jessica directamente: "Te digo mirándote a los ojos que no tengas miedo, que no tengas miedo, voy a luchar lo que haga falta, te voy a entender, voy a tener paciencia y si te puedo tener en mi vida mucho mejor".

Albert Infante, tercer finalista

Albert Infante se ha clasificado como el tercer finalista de ‘GH VIP 8’. “Ya está, ya lo sabía. Estoy supercontento… estoy superfeliz”, eran sus primeras al conocer la noticia de su tercer puesto en la octava edición del reality. Una reacción que ha sido aplaudida por todos sus compañeros, el público y la presentadora, Marta Flich, quien le daba las gracias por ser tan buen concursante desde plató: “Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Has sido un pedazo de concursante”.

“Gracias, gracias, Marta. Ese vídeo ha resumido lo que ha sido mi concurso. Me llevo de aquí, aunque se peleen más que nadie, al team naranja. Me llevo a Michael y a muchísimos, muchísimos maricones conmigo”, respondía Albert, entre lágrimas. Poco después, ya en plató, Infante explicaba lo mucho que ha significado para él su paso por el concurso: "Me he sentido parte de algo. Me ha cambiado la vida”.