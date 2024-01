El flechazo de una una soltera de 'First Dates' al ver el parecido de su cita con un famoso

Las puertas de 'First Dates' se han abierto de par en para para dar la bienvenida a la nueva tanta de solteros. Conscientes de que encontrar el amor no es fácil, los candidatos han entrado con todas las buenas intenciones. El objetivo es uno: que la cita sea tan placentera como para querer repetir. Nadie quiere tener un encuentro desastroso, que de esos hay y muchos. No fue el caso de una de la solteras del día anterior, que recibió el primer beso de su vida. En el caso de Silvana e Iván, los últimos comensales del restaurante más famoso de nuestra televisión, su experiencia no ha sido tan vital, pero sí ha sido todo un éxito. Más cuando ella se ha percatado que el hombre que tenía delante era igualito a un famoso actor.

La sorpresa de la soltera de 'First Dates' al descubrir a su cita

Silvana lo tenía claro desde que ha entrado en 'First Dates'. Ella quería encontrar a alguien especial, porque ella lo es y se lo merece. Así de contundente se ha mostrado en el programa que presenta Carlos Sobera. La mujer de 39 años ha reconocido ser una gran fanática de Cristino Ronaldo. Tal es el fervor que siente por el jugador de futbol que lo define como su modelo a seguir. "Me gusta mucho, cómo empezó su carrera, los sueños que tenía. Lo he seguido. Es como un mentor para mí", ha confesado.

En relación con sus experiencias amorosas, la comercial ha explicado que no ha tenido mucha suerte en sus casi cuatro décadas de vida. Es por eso que acudía al 'dating show': para resarcirse de una vez por todas. "Espero conocer algún día a una persona especial y sé que llegará, porque soy especial y me lo merezco. Me gustaría alguien que sea él mismo, que no finja. Que sea directo y una persona con compasión. Que tenga empatía", se sinceraba. Al otro lado de la mesa se iba a sentar Iván. A sus 46 años, ha dicho no sentirse identificado con su edad. No se ve como "el típico maduro serio", apuntaba. Dicho esto, tocaba el turno de adentrarse en el establecimiento de 'First Dates' para disfrutar de la velada.

'Aquí no hay quien viva', la serie que hizo que la soltera no se sintiera sola en España

Nada más poner un pie en el plató, ha dejado a su cita completamente en 'shock'. Ella no podía creer su suerte, Y, de paso, el increíble parecido de su galán con un actor patrio que, valga resaltar, a Silvana le encanta. "Me ha recordado a Fernando Tejero y él me gusta mucho. Lo he visto y me he puesto un poco nerviosa", explicaba frente a las cámaras. El flechazo de ella, lógicamente, ha sido instantáneo. "La primera vez que vine a España, en momentos en los que extrañaba mucho a mi familia veía la serie esta. Vi a Fernando Tejero y me gustó muchísimo", apuntaba Silvana. Lo hacía en referencia a 'Aquí no hay quien viva', donde el actor interpreta a Emilio. "Ahora le veo con ese pelo y esa voz tan sexy que tenía Fermín...", añadía la peruana, prendada de Iván desde que le ha visto.

Tras una breve charla de reconocimiento, los comensales se han acercado a la mesa para dar inicio a la velada. La cita ha ido cogiendo ritmo a medida que los solteros se han trasladado una serie de preguntas para conocerse mejor. "Qué tipo de chicas te gustan", le incurría ella. "Que tengan la talla S. ¿Y a ti cómo te gustan los chicos", quería saber Iván. "A mi me gustan mayores", le ha contestado Silvana entonando la famosa canción de Becky G.

Poco a poco, la comercial y el soltero de 46 años han ido cogiendo carrerilla y confianza. "Tienes una voz suave, muy sexy. Me gusta ese tipo de voces que parece que te protegen", le señalaba ella. La sintonía entre ambos durante toda la cita ha sido más que evidente. Y, como todo hacía indicar desde el primer momento, tanto Silvana como Iván han decidido darse una segunda oportunidad. Han salido del restaurante cogidos de la mano, toda una declaración de intenciones.