La extraña excusa que han dado en 'MasterChef Celebrity' para justificar la ausencia de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova ha sido una de las grandes ausentes de la final de 'MasterChef Celebrity'. La mexicana, a pesar de la asistencia de todos sus compañeros', prefirió no acudir al plató del talent culinario y es que el escándalo con Federico de Dinamarca ha coincidido con la emisión del último programa de su edición. Aunque se desconoce si era o no una excusa, lo cierto es que el motivo de su ausencia no ha pasado desapercibido en redes sociales. Y es que no todo el mundo ha dado por cierto que la ex de Cayetano Martínez de Irujo "se encontrara mal de salud", tal y como desveló el miembro del jurado, Pepe Rodríguez. Pero, ¿qué cuál fue el comentario exacto para que calara tan hondo en redes sociales?

Pepe Rodríguez explica que Genoveva Casanova "está malita" en 'MasterChef Celebrity'

“Falta Genoveva Casanova. No ha podido estar con nosotros porque está malita. Desde aquí esperamos que te recuperes muy pronto", ha asegurado. A pesar de que ella llegó a convertirse en la comidilla de diferentes grupos de WhatsApp cuando se soltó la bomba, Genoveva ha querido pasar de puntillas en esta última etapa del programa. Sí ha agradecido en petit comité las palabras de cariño de algunos de sus compañeros, quienes muchos de ellos le han mandado un mensaje de ánimo ante las cámaras. En privado y público.

Desde Álvaro Muñoz Escassi, quien se deshizo en halagos hacia ella hasta Laura Londoño, ganadora del programa. La amiga de Genoveva Casanova, además, explicó con todo lujo de detalles días antes de la final que ambas habían mantenido una conversación surrealista en la que incluso se mencionó a Federico, heredero al trono danés. Aunque es cierto que ella misma dijo que estaba destrozada y sobrepasada por lo sucedido, con la actriz se tomó con humor todo lo que se ha acarreado tras sus fotos con Federico de Dinamarca.

Genoveva Casanova, que fue la primera expulsada del exitoso espacio de Televisión Española, ha hecho piña con muchos de sus compañeros, pero renunció a acudir a la gran final. Cabe señalar que ella hace unos meses hizo frente a una embolia pulmonar, enfermedad por la que ahora los médicos le recomiendan tranquilidad y paz mental. De hecho, nada más publicarse un aperitivo del reportaje de 'Lecturas' ella hizo las maletas y huyó fuera de Madrid. En concreto, se refugió en el País Vasco, donde lleva casi un mes encerrada y de donde de momento no planea salir.

Al menos todavía, eso sí, tiene una fecha en su cabeza. Una por la que comenzaría muy pronto la cuenta atrás y es que ella año tras año es quien organiza las Navidades cuando sus hijos vuelven a casa. Adora estas fechas y pone toda la carne en el asador para que todo salga perfecto. Aunque este 2023 sus ánimos no están por las nubes, Genoveva deberá regresar a Madrid y retomar parte de sus tradiciones, las mismas que desde el pasado 8 de noviembre tiene aparcadas al descubrirse su amistad con Federico de Dinamarca. "En poco tiempo sabremos algo de Genoveva porque tiene que preparar las vacaciones de Navidad. Sus hijos vuelven a Madrid para estar con su madre. Ella es la encargada de recibirlos y organizar cómo va a pasar la familia estas fechas", explicaba Paloma Barrientos en 'TardeAR'.