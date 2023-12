El astronómico sueldazo que cobraría Cristina Pedroche por presentar las Campanadas

Cristina Pedroche está a punto de revivir uno de los momentos más esperados del año. Y es que volverá a presentar las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote. A pesar de que lleva años al frente de este reto, este año es más especial para la colaboradora de televisión. Y es que es el primero como madre de la pequeña Laia, que nació el pasado 14 de julio en Madrid, fruto de su relación con el chef David Muñoz. A pocos días de despedir el año, la madrileña es preguntada por la cantidad de dinero que va a recibir por dar las uvas.

Ha sido durante la emisión del programa en el que colabora, 'Zapeando'. Cristina Pedroche ha vuelto a hacer gala de la discreción y ha respondido tajante: "Tengo un contrato de cadena y todos los detalles están incluidos ahí. No puedo proporcionar más información", reconoce. Sin embargo, ha salido a la luz la cantidad de dinero que cobraría por dar las Campanadas y la cantidad asciende a los 60.000 euros, tal y como publica 'La Razón'. Hay que destacar que la colaboradora de televisión permanece tan solo unos minutos en pleno directo, por lo que es una cantidad desproporcionada.

Se cumplen 10 años de sus primeras Campanadas justo cuando son las primeras que presenta como madre: "Siento el mismo orgullo, entusiasmo y alegría que la primera vez", reconoce ella. Además, se enfrenta este nuevo reto con los mimos nervios, porque cada año es diferente: "Cada año me propongo que debe ser el mejor y estoy segura de que este año lo lograremos".

Ella misma ha sido la encargada de compartir las fotos promocionales de las Campanadas para Antena 3 y junto a ellas ha querido desvelar cómo se enfrenta a este nuevo reto: "Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más. Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible. Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo. Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es taaaaaaaan especial que lo mismo sí que os gusta a todos 😂😂😂😂 No queda nada… y muy muy pronto más pistas y sorpresas ❤️🍇 #LaSuerteEstáEnA3 #PedrocheCampanadas 🍇❤️", ha escrito en sus redes sociales.

Y como cada año, el vestido que elija para este gran día es toda una incógnita. Cristina Pedroche siempre ha mantenido en secreto los detalles de sus vestidos, pero ahora ha dado un dato clave acerca del que llevará en apenasu nos días en la Puerta del Sol: "Es de un color que nunca he usado", ha reconocido. Además, asegura que ya está casi listo para lucirlo el próxio 31 de diciembre. Cristina también ha dejado claro que solo hay un diseño y que no hay segundas opciones por si le ocurre algo al vestido: "Nunca hay un vestido de repuesto".