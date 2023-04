Acaba de aterrizar en España con su personaje Alihan, de la serie turca 'Pecado original', que emite Antena 3 todos los días por la tarde y lo primero que llama la atención de él son sus intensos ojos de color azul. Onur Tuna (37) no es un desconocido para el público, pues antes se dio a conocer con Mucize Doktor, (Netflix), basada en la popular serie americana 'The good doctor', sobre un médico con autismo. Actor y músico, compone, toca la guitarra y el piano y se considera un hombre calmado, que disfruta estando con sus mascotas y sus amigos. Aunque no le gusta hablar de su vida privada, nos confiesa, desde su Turquía natal, que desearía ser padre pronto. Y es que su corazón parece estar ocupado por una joven actriz de 25 años, Yasemin Yazici.

¿Te piropean a menudo por tus ojos?

Sí, me hacen cumplidos sobre mis ojos en todas partes donde voy. Pero me siento mejor cuando se habla más de mi inteligencia que de mi físico.

¿Son tus ojos la parte de tu cuerpo que prefieres?

No, no son mis ojos lo que más me gusta de mi físico. En realidad no hay una parte en concreto que me guste de mi cuerpo, y tampoco hay algo que no me guste. Diría que no me importa demasiado mi aspecto.

Pero te cuidas, ¿no?

Sí, intento cuidarme bien, comer sano y hacer deporte. Pero no considero que tenga que estar siempre en forma. Solo trato de estar sano y cuidarme.

¿Dirías que en tu carrera no ha sido importante el físico?

Ha sido sin duda una de las razones para elegir mi carrera, pero creo que mi trabajo duro y mi dedicación hacia los personajes que interpreto, así como la comunicación que tengo con ellos ha sido una razón aún más importante en esta elección.

¿Ser atractivo te ayuda a conquistar a las mujeres?

No creo. Una relación no comienza ni continúa simplemente porque te guste el físico de alguien. No es algo importante en mi vida privada.

Eres amante de los pendientes, piercings y tatuajes.

Sí, llevo pendientes en las orejas y tengo muchos tatuajes, en los brazos, en la espalda...

Tu personaje en 'Pecado original', Alihan, es perfeccionista y elegante. ¿Eres así tú también?

No me parezco demasiado a él. Suele vestir con trajes, y yo prefiero ropa más cómoda, chándales, sudaderas, etcétera. Pero sí me identifico con él porque soy igual de meticuloso. En general, te puedo decir de mí que soy un hombre normal; llevo una vida tranquila en casa con mis perros y gatos, toco música con mis amigos y me centro en los personajes que interpreto.

¿Cuál es tu “pecado original” o tu “fruto prohibido”, como también se titula la serie?

No tengo. Supongo que soy demasiado tranquilo y no voy detrás de esas cosas.

¿Es Zeynep el tipo de chica de la que te enamorarías?

Sí, podría haberme enamorado de una chica como ella, porque es muy ordenada y limpia, y eso me gusta.

¿Te gustaría algún día casarte y tener hijos?

Sí, tengo muchas ganas de tener hijos. Quiero ser padre y espero que suceda pronto.

¿Cuándo decidiste ser actor?

Al principio, elegí estudiar Economía. Mi padre es matemático, pero no me decanté por esa carrera por él. Estaba también muy interesado en la música en esos años. Y estando en la universidad, cambié mis pasos hacia la actuación. En mi familia no hay nadie artista, casi todos son matemáticos.

¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

Es muy importante para mí. Tengo mi propio estudio y compongo mis canciones. Mi estilo de música es especial. En mi vida, cantar y actuar se complementan, son dos partes indispensables para mí. Estaría incompleto sin una de ellas.

¿Eras buen estudiante de pequeño?

Sí, siempre lo fui, sobre todo en Matemáticas. Era un estudiante un poco travieso, pero bueno. Tuve una infancia encantadora, fui un niño feliz junto a mi hermano mayor.

Esta serie no es la primera internacional para ti. ¿Cuál ha sido más importante?

Como actor, para mí el proyecto que más valoro es el que voy a comenzar en cada momento, porque crear de cero un nuevo personaje y asumir una nueva personalidad es increíble. Todos los trabajos que hago son importantes y lo que viene a continuación también. El primer proyecto que me abrió las puertas a nivel internacional fue Filinta, luego tuve oportunidad de llegar a más gente con 'Pecado original' y 'Mucize Doktor'. Cada proyecto llega a más y más personas y eso resulta muy grato.

¿Hay algún papel que te haga ilusión interpretar?

Actuar no es un arte con un final. No hay un pico en lo alto de la cima. Por eso, lo que más me gusta es hacer diferentes personajes, jugar con distintos juguetes. Es algo que no tiene fin, y espero que siga siendo así.