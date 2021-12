Luis Rollán ha visto cómo los que consideraba sus amigos se volvían contra él en cuanto ponían un pie en la calle, fuera de ‘Secret Story’. Así pasó cuando Adara Molinero fuese eliminada por primera vez para después regresar en condición de repescada con muchos reproches. Lo mismo que ha sucedido ahora con Julen de la Guerra, su amigo dentro del concurso, que se ha convertido en su gran decepción del concurso cuando el joven ha pasado a disfrutar de la experiencia desde el plató en calidad de expulsado. El novio de Sandra le dejó a Luis Rollán un lapidario mensaje en sus redes sociales el cual ha sido leído en el interior de la casa, sumiendo en la tristeza al que un día fuese uno de los mejores amigos de Isabel Pantoja.

Luis Rollán y Julen de la Guerra tenían una buena amistad dentro de ‘Secret Story’, pero cuando el concurso ha terminado para el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, parece que también ha acabado su buen rollito. El novio de Sandra Pica ha cambiado de idea al ver vídeos de su amigo, no porque este le haya criticado, sino más bien porque no le ha defendido cuando consideraba oportuno. Una situación que le ha provocado un gran dolor, al entenderse traicionado por el periodista ante sus grandes enemigos en el programa, especialmente por Cristina Porta. Un sentimiento de decepción que ha querido dejar claro a través de un mensaje en las redes sociales que ha dado el salto al concurso.

“Has ido en contra de tus ideales, estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido ni son justas. Te dije que me cuidaras a Sandra, pero prefieres cuidar al Grinch Pinochero”, es el mensaje que Julen le ha mandado directamente a Luis Rollán y haciendo referencia a Cristina Porta como la “Grinch Pinochero”, al ser dos de los papeles que la audiencia le ha dado a la reportera dentro del concurso en diversas pruebas. Unas duras y contundentes palabras que Luis Rollán ha leído en directo y que no le han sentado nada bien.

“Soy muy amigo de mis amigos y lo he demostrado siempre, he flipado. Esto sí me duele”, ha reconocido tras leer el mensaje, dejando claro que no se considera tan desleal como Julen ha querido deslizar. Luis Rollán no sabe qué ha podido dolerle en realidad a Julen, pero sí que este mensaje ha marcado un antes y un después en su relación. “Me ha dolido un montón porque no lo entiendo. Esta semana lo he pasado mal porque él ha sido súper importante para mí. Él sabe lo que es estar aquí y me rompe”, confiesa con gran dolor el periodista.