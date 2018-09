Dulce Delapiedra responde a las acusaciones de Isabel Pantoja

5 Trabajando en condiciones muy duras

Delapiedra también ha querido explicar que durante los treinta años que ha estado trabajando para la cantante, no siempre se ha sentido bien tratada. “He trabajado escayolada de piernas y de brazos. Una baja en 25 años. No fue justo. En un cuarto aislada, se me partió la espalda. Ni siquiera me preguntaban”.