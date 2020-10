SEMANA ha entrevistado a la actriz Daniela Santiago con motivo de su premio Ondas a mejor actriz por su interpretación en la famosa serie «Veneno»

La actriz Daniela Santiago está de enhorabuena. Tanto esfuerzo y dedicación para dar vida a la malograda Cristina Ortiz en la famosa serie de “Veneno”, producida por los Javis, ha dado sus frutos. Y es que este miércoles se ha anunciado que tanto ella, como sus compañeras Jedet e Isabel Torres, han recibido el premio Ondas 2020 a mejor actriz revelación. Un premio que llega justo cuando ha finalizado la emisión de la serie en Atresplayer Premium. La artista, que ha acudido este jueves a la presentación de “La última tourné” en el teatro Calderón, ha hablado con SEMANA del dulce momento que está viviendo.

Realizar un papel tan duro y complicado le ha dejado incluso alguna secuela física, como por ejemplo, unos nódulos que le han salido en la garganta por imitar la portentosa voz de Cristina. Un hecho aislado que no le ha hecho perder la sonrisa. Daniela nos ha confiado que el fenómeno fan que está viviendo en las calles no le ha impedido seguir siendo ella misma, y que no ha dejado que la fama se le suba a la cabeza. A sus 38 años, la actriz tiene la madurez suficiente para no dejarse llevar por esos clichés y lo único que desea es seguir con su carrera de actriz y disfrutar junto a los suyos de este bonito momento.

¿Cómo recibiste la noticia de tu premio Ondas?

Estaba grabando con Ana Milán y de repente me di cuenta de que tenía veinte mil llamadas en el teléfono y no entendía nada. Entonces, cuando descolgué el teléfono, fue cuando me dieron la noticia de que había ganado un premio Ondas.

¿Cómo ha reaccionado tu familia y amigos?

Mi madre está en una especie de sueño. Se siente muy orgullosa. Mis amigos están todos iguales. Aun no se lo creen. Ha sido un pelotazo en todos los sentidos.

¿Te esperabas que todo este éxito se tradujera de esta forma?

Sabía que había trabajado durante un año muy duro y muy intensamente, y sabía que todo eso la gente lo iba a ver. Cuando una actriz se deja la piel en el trabajo y transmite lo que tiene que transmitir, el público lo recoge exactamente de la misma manera. Con fuerzas y ganas de premiar.

La serie esta siendo todo un fenómeno social, ¿te agobia la fama?

Creo que me ha llegado la fama en un momento con la madurez muy justa. Tengo 38 años, ya no soy una niña que se ilusione por tener popularidad… Todo eso lo encajo mejor. Estoy muy tranquila.

Los Javis han anunciado que ya se encuentran trabajando en una segunda temporada de “Veneno”, ¿aceptarías volver a ponerte en la piel de Cristina?

De Cristina no. A Cristina la quiero dejar descansar en paz. Creo que hay mucho material y se puede tirar de otras personas para poder seguir haciendo una segunda temporada, sin necesidad de levantar de su sitio a Cristina.

Has trabajado mucho para llegar hasta donde has llegado, ¿dónde podremos verte próximamente?

De momento solo puedo decirte que estoy en el proyecto de Ana Milán (se ríe)…

¿Estás feliz?

Mucho