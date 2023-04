Chenoa, dispuesta a presentar 'Operación Triunfo 2023'

Era una de las noticias televisivas más esperadas: la vuelta de 'Operación Triunfo'. Después de varios años de parón, Prime Video confirmaba que el talent musical regresará a la pequeña pantalla y serán ellos mismos quienes acojan la duodécima edición. Todas las miradas están puestas ahora sobre cómo será el formato en la plataforma de streaming y quien se encargará de presentar las galas. A este respecto, Chenoa ha querido dar su opinión y ha dejado en el aire la posibilidad de ser la maestra de ceremonias.

Todos hemos visto crecer personal y profesionalmente a Chenoa gracias a su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo'. La cantante ha reconocido que le tiene mucho cariño al formato y por ello no descarta el participar de alguna manera en la nueva edición que llegará en los próximos meses. "Te quería preguntar una cosa, aunque sé que no vas a soltar nada, pero tengo una intuición de que te puedan haber llamado para presentar o como directora", le preguntaba Carlos Marcos en el podcast 'Tómatelo menos en serio'. La jueza de 'Tu cara me suena' prefería no mojarse, aunque sí se pronunciaba sobre el asunto. "Sería un proyecto que evidentemente sería cerrar mi círculo, porque yo he estado en la primera edición, para mí es algo súper especial", expresaba.

Sigue emocionándose cuando ve algún vídeo de su paso por el talent musical que le cambió la vida y no se muestra negativa a la posibilidad de presentar la edición. "Sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, como si estuviera allí, y son experiencias que quedan para toda la vida. Amo 'OT', por supuesto que lo quiero. Me encantaría, no diré que no", revela en el mencionado podcast.

Así será la vuelta de 'Operación Triunfo'

'Operación Triunfo' vuelve a la pequeña pantalla, aunque en esta nueva edición cambiará de canal. El formato de Gestmusic se lanzará en Prime Video y contará con galas semanales en directo, así como una emisión 24 horas a través de YouTube y la plataforma de streaming. "Los fans de Operación Triunfo han disfrutado de este formato, que ha llenado de alegría los corazones de millones de espectadores, durante más de 22 años. Estamos encantados de que el programa vuelva no sólo en España, sino también en Latinoamérica, y hacer historia con el primer contenido semanal que se emitirá en directo en Prime Video en España", explicó James Farrell, vicepresidente de contenidos originales locales de la plataforma, el día del anuncio. Hay que recordar que la última edición del talent musical se emitió en TVE en 2020, cuya ganadora fue Nia Correia.